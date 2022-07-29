Озвучена причина быстрого захвата Чернобыльской АЭС россиянами

По словам одного источника, россия* захватила ЧАЭС благодаря агентам под прикрытием, которые прибыли туда еще в конце 2021 года.

В начале полномасштабного вторжения россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС, потому что езе в ноябре 2021 года отправила туда своих агентов. Они должны были заняться подкупом чиновников, чтобы подготовить почву для быстрого и «бескровного» захвата станции.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

«Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года рф начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность ЧАЭС», — пишет издание, ссылаясь на собственный источник.

Источник заявил, что в Чернобыль передавались документы из штаб-квартиры СБУ. Украинские чиновники, получившие деньги от россиян, передали им необходимые данные о военной готовности Украины.

При этом в агентстве отметили, что они не могут независимо проверить детали информации, которую преоставил источник касательно ЧАЭС.

В настоящее время проводится как минимум три расследования в отношении людей, работавших на ЧАЭС. Согласно документам, как минимум двое человек подозреваются в том, что предоставили информацию россиянам или ином содействии им в захвате АЭС.

Россиянам удалось захватить ЧАЭС, но их планы по молниеносному захвату власти в Киеве провалились. Спящие российские агенты не выполнили поставленных задач.

Отметим, что россияне захватили ЧАЭС в первый день войны, 24 февраля. Только в конце марта россияне покинули станцию.

СМИ выяснили, кого путин хотел назначить главой своего «правительства» в Украине. Президент рф владимир путин планировал быстро захватить Украину и сменить правительство, находящееся у власти в Киеве.

Курсор писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Также Курсор сообщал, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!