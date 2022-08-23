Стало известно, сколько получают российские наемники, отправляющиеся в Украину

россия* формирует так называемые добровольческие отряды, которые потом отправляет воевать в Украину.

Согласно данным американского аналитического центра Институт изучения войны, наемники так называемых добровольческих батальонов, которые воюют на стороне россии в войне против Украины, получают более 3 тыс. долларов ежемесячно.

Об этом говорится в документе ISW.

Аналитики отмечают, что эти добровольческие батальоны россии создаются за счет федеральных административных субъектов федерации.

«Приморский край предлагает рекрутам в возрасте 18-60 лет одноразовый бонус за мобилизацию в размере 300 тыс. рублей (около 4 980 долларов) и ежемесячную зарплату 200 тыс. рублей (около 3 320 долларов)», — заявили эксперты ISW.

При этом, не все хотят ехать в Украину и умирать здесь. Поэтому вдасти некоторых субъектов повысили одноразовые выплаты за мобилизацию. В частности, в Бурятии эту выплату подняли до 200 тыс. рублей (около 3 320 долларов). На такой же шаг были вынуждены пойти и власти Татарстана.

Аналитики отмечают, что, вполне вероятно, что власти россии приказали различным властям субъектов рф более активно рекламировать военную службу и набирать людей, которые потом будут отправлены в Украину.

Ранее Курсор писал, что в Сети показали, как Киевская область возрождается после зверств оккупантов. В Сети появились фотографии одного из торговых центров поселка городского типа Макаров Бучанского района Киевской области до и после вторжения российских оккупационных войск в Украину.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и российская федерация*, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Курсор сообщал, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии* «сюрприз». Также отметим, что в рф считают военный конфликт с НАТО «совершенно реальным».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!