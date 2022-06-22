В МВД Украины рассказали, возможно ли новое наступление из Беларуси

В ведомстве ответили на вопрос, возможно ли новое наступление на Украину из Беларуси.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, сегодня, 22 июня, в Минске состоится встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александар Лукашкено и президента рф владимира путина*. Во время этой встречи путин попытается убедить Лукашенко помочь россии в войне против Украины и ввести войска на территорию Украины.

Об этом Денисенко рассказал в эфире телемарафона, сообщает УНИАН.

По словам Денисенко, на сегодняшний день количество войск на границе Беларуси не хватит для того, что организовать новый прорыв на территорию Украину. Он добавил, что сейчас вблизи границы Украины дислоцированы около 4 тысяч военнослужащих из Беларуси. Однако этого будет недостаточно, чтобы попытаться осуществить прорыв на Киев, Чернигов или другое направление Украины.

Денисенко заявил, что пока, к счастью, нет предпосылок для возможного нового масштабного наступления со стороны Беларуси. Однако Украина продолжает усиливать границы с Беларусью, чтобы предотвратить какие-либо возможные инциденты.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что Лукашенко дал обещание путину ввести свои войска в Украину. По словам эксперта, Александр Лукашенко пытается оттянуть момент нападения на Украину.

Курсор сообщал, что Александр Лукашенко рассказал, в каком случае «ударит по Киеву». Формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что глава рф путин никогда не просил его участвовать в «спецоперации» в Украине и предостерег Киев от ударов по Беларуси и россии.

Наша редакция также сообщала о том, что озвучена вероятность вступления Беларуси в войну против Украины. Эксперты Института изучения войны (ISW) заявили, что вероятность вступления Беларуси в войну против Украины очень низка.

Курсор писал, что американская разведка США озвучила сценарии россии относительно войны в Украине. Ряд аналитиков считают, что полномасштабное вторжение российской федерации* в Украину подошло к своей ключевой точке.

Аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине. По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией, который может затянуться на десятилетие или даже более.

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