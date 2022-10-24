В разведке Украины рассказали, будет ли наступление с Беларуси на Киев и Волынь

По словам главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, ранее в Генеральном штабе заявили об увеличении угрозы наступления с территории Беларуси, но реальность совсем другая.

Об этом Буданов сказал в интервью УП.

«Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Примерно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность немного другая, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Это ведь тоже ни для кого не секрет», — отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что россия сейчас перебрасывает в Беларусь определенное количество подразделений. При этом, то, что заявлент россия и то, что есть в действительности — это совершенно разные вещи.

Буданов, отвечая на вопрос о том, нападут ли белорусы в ближайшее время на Волынь, сказал, что пока нет никаких признаков создания какого-либо формата ударных группировок. Он заявил, что по имеющимся данным, россия завезла на территорию Беларуси около 3 200 человек и добавил, что россияне были без тяжелой техники.

Буданов отметил, что наблюдается иная картина, Беларусь вынуждена снимать всю свою технику с баз долгосрочного хранения для отправки в россию. По его словам, физически белорусам нечем воевать с украинскими военными и там это понимают.

Глава ГУР, говоря о возможности повторного наступления на Киев, заявил: «По состоянию на сейчас такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то два или два с половиной недели переброски войск. Этого нет».

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россия может повторно осуществить наступление с территории в Беларуси, но их главной целью будет не Киев.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси начали раздавать повестки: кто получает. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Беларусь используется президентом рф владимиром путиным в качестве военного полигона.

Курсор писал, что СМИ сообщают, что Беларусь готовится к мобилизации. Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине.

Напомним, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!