COVID-19 в Израиле: 12215 новых случаев с положительным тестом

Минздрав сообщил о количестве подтвержденных за предыдущий день тестов на коронавирус и проинформировал о 350 тяжелых случаях заболевания на понедельник, 4 июля.

Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, что в воскресенье зарегистрировано 12 215 положительных тестов на новый коронавирус.

Согласно утреннему обновлению данных Минздрава, общий уровень положительных результатов тестов составил 40,82%.

По информации медиков, в понедельник в больницах Израиля находится 350 человек в тяжелом состоянии, из них 64 человека — в критическом состоянии.

«Курсор» информировал, что эпидемическая волна в Израиле достигла пика. Наблюдается «естественное» развитие эпидемической волны на фоне массовой иммунизации населения страны, без каких-либо административных вмешательств со стороны правительства.

Кроме того, редакция писала, что Зарка призывает израильтян носить маски из-за вспышки COVID-19. Шестая волна COVID-19 набирает обороты: число тяжелобольных растет ежедневно и, по словам комиссара Министерства здравоохранения по коронавирусу профессора Салмана Зарка, конца еще не видно.

Наш сайт сообщал, что комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля. Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

Напомним, в больнице Шнайдер умерла двухлетняя девочка с коронавирусом. В медицинском центре сообщили, что девочка поступила в приемный покой 28 июня. Ее состояние сильно ухудшилось прошлой ночью. Жизненноважные органы начали отказывать. Затем наступила смерть.