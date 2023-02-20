Более половины израильтян с трудом выплачивают ипотечные кредиты

Опрос Hot’s Consumer Club, проведенный на фоне стремительного роста цен на недвижимость и рекордных процентных ставок, показал, что 62% семей испытывают трудности с выплатой ипотечных платежей, а 49% молодых пар не имеют квартир.

Генеральный директор Consumer Club заявил, что существует огромная пропасть между желанием купить квартиру и возможностью. Для молодых пар цель покупки квартиры отдаляется все дальше и дальше, и некоторые рассматривают возможность инвестирования в недвижимость за границей. Hot’s Consumer Club, насчитывающий более 300 000 членов, провел исследование с помощью Геокартографии, ведущего исследовательского института.

Данные показывают, что 22,9% молодых людей рассматривали возможность покупки квартиры в прошлом году, но отказались от нее, а 91,3% из них отказались от покупки жилья из-за повышения процентных ставок. Также 78,1% молодых пар сообщили, что нуждаются в помощи родителей для покупки квартиры. Чтобы справиться с бременем платежей, 31% молодых пар сократили расходы на еду и различные товары из супермаркетов.

Цвика Вильнай, генеральный директор Consumer Club, заявил, что существует огромный разрыв между желанием купить квартиру и возможностью сделать это из-за скачка процентных ставок. По его словам, огромное разочарование, которое испытывают многие семьи, которые отказались от своей мечты, частично направляется на покупку квартир за границей, а оттуда путь к отъезду из Израиля короток.

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