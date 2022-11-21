Аналитики разделились во мнении о повышении процентной ставки Банком Израиля

Одни аналитики считают, что Валютный комитет Банка Израиля повысит ставку на 0,75%, другие — на 0,5%.

Несмотря на то, что среди израильских аналитиков существует консенсус в отношении того, что Валютный комитет Банка Израиля повысит процентную ставку сегодня, 21 ноября, аналитики разделились во мнениях относительно того, будет ли повышение на 0,5% или 0,75%. В прошлом месяце Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый губернатором профессором Амиром Яроном, повысил процентную ставку на 0,75% до 2,75%, что стало пятым повышением ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторический минимум от 0,1% до 0,35%.

Об этом сообщает Globes.

Главный экономист Psagot Investment House Гай Бейтор считает, что Банк Израиля повысит ставку на 0,75% до 3,5%.

«Инфляция в Израиле еще не достигла своего пика, и в октябрьском индексе потребительских цен (ИПЦ) цены на продукты питания и жилье продолжают расти», — сказал он.

Принимая во внимание, что и Федеральная резервная система США, и Банк Англии повысили процентную ставку на ноябрь на 0,75%, Бейтор заключил: «Октябрьский индекс потребительских цен укрепляет нашу оценку того, что Банк Израиля также повысит процентную ставку еще на 0,75%».

Главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир не согласен с этим и сказал, что, хотя резкий рост инфляции поддерживает дополнительное повышение ставки на 0,75% до 3,5%, он считает, что общие факторы поддерживают принятие акселератора и обходятся всего лишь 0,5% поход на завтрашнюю встречу. Среди причин, названных Шафриром, — менее ястребиный подход Европейского центрального банка (ЕЦБ), более слабые показатели безработицы и опасения по поводу того, что крупнейшие экономики мира и основные торговые партнеры Израиля вступят в рецессию в 2023 году.

«Но мы сохраняем нашу оценку того, что процентная ставка Банка Израиля достигнет минимум 3,50% в текущем цикле. По нашей оценке, процентная ставка составит 3,5%-3,75% в первом квартале 2023 года», — добавил Шафрир.

Ранее Курсор писал, что обнародованы данные об уровне инфляции в Израиле. Октябрьский индекс потребительских цен оказался на верхней границе ожиданий, в то время как цены на жилье продолжают расти.

Также Минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля. С начала года Израиль зафиксировал профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей, но в октябре был дефицит бюджета.

Курсор сообщал, что Авигдор Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля будет понижен при новом правительстве. Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля может оказаться под угрозой.

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