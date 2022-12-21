В Израиле наблюдается скачок в строительстве жилья

Активность в жилищном строительстве увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом, началось строительство более 70 000 квартир.

Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро (CBS), жилищное строительство в Израиле подскочило более чем на 15% в этом году: в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года было зарегистрировано около 70 000 вводов жилья в эксплуатацию.

В отчете показано, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года началось строительство 70 250 новых квартир, что на 15,6% больше, чем в предыдущий период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, и является самым высоким показателем за последние четыре года. Четверть всех новостроек приходится на центр страны — 21,5% в Тель-Авиве — что отражает давление на рынок жилья в этих районах. Более 12% новостроек приходится на Иерусалим, еще 12,4% — на север Израиля, чуть более 16% — на юг страны.

Согласно отчету, почти 12% квартир, введенных в эксплуатацию в прошлом году, предназначались для программ субсидирования жилья, предлагаемых правительством. Только 4% строились для долгосрочной аренды, несмотря на острую потребность в этом типе жилья, и около 18% от общего числа являются частью зарегистрированных схем обновления городов.

Уходящая правительственная коалиция в прошлом году рекламировала амбициозный жилищный план с целью начать строительство 280 000 домов в 2022-2025 годах, или примерно 70 000 в год, чтобы быстро увеличить предложение квартир и бороться с нарастающим жилищным кризисом.

За последний год цены по всей стране выросли более чем на 20% по национальным данным, поскольку объем продаж жилья резко упал по сравнению с прошлым годом из-за резкого роста затрат и неуклонно растущих процентных ставок. Более высокие цены и ставки привели к сдерживанию объемов ипотечных кредитов , которые с марта снижались, а в ноябре резко возросли.

Гил Буфман, главный экономист израильского банка Leumi, заявил в прошлом месяце, что, по его оценкам, сокращение сделок с недвижимостью и ипотечных кредитов в сочетании с увеличением числа новостроек может вскоре снизить инфляцию цен на жилье. Увеличение предложения домов может помочь замедлить или даже уменьшить рост цен. Если квартиры долго не продаются, то застройщики, которые часто также занимали средства и поэтому страдают от повышения процентных ставок, могут согласиться на более низкие цены, чтобы управлять денежными потоками.

По данным CBS, помимо ввода жилья, количество выданных разрешений на строительство выросло на 26% в годовом исчислении до 80 260 квартир в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. Около половины из них (47,2%) пришлось на квартиры в ключевых районах спроса — Тель-Авиве и центральном Израиле. За исключением Хайфы, во всех частях страны было зарегистрировано увеличение количества домов, одобренных для строительства в период 2021–2022 годов, по сравнению с 2020–2021 годами.

Согласно отчету, в целом с октября 2021 года по сентябрь 2022 года около 165 000 квартир официально находились в стадии активного строительства. Из них сдано почти 50 000 квартир, что на 4% больше, чем годом ранее. Среднее время строительства многоквартирного дома оценивается в 32 месяца.

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