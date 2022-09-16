В Израиле продолжается рост цен на жилье

Центральное статистическое бюро сообщило о падении индекса потребительских цен (ИПЦ) Израиля на 0,3% в прошлом месяце, в результате чего годовой уровень инфляции снизился до 4,6%. С начала 2022 года ИПЦ вырос на 4,1%.

Индекс представляет собой меру инфляции, которая отслеживает среднюю стоимость товаров для дома, таких как продукты питания, одежда и транспорт. Сюда не входят цены на жилье, которые отслеживаются отдельно.

Сниженные показатели инфляции за август появились после того, как годовой уровень превысил 5%, когда ежемесячные цены выросли в июле самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие.

Цены упали во всех основных категориях, отслеживаемых Центральным статистическим бюро в августе, кроме жилья. Цены на одежду и обувь снизились на 1,6%, а стоимость средств связи и транспорта снизилась на 3,5%. Расходы на культуру и развлечения выросли на 0,9%, а расходы на содержание квартир выросли на 2,2%.

В период с мая по июль зафиксирован скачок цен на квартиры по стране на 1,3%, что составляет скачок на 17,9% по сравнению с прошлым годом. Только в Тель-Авиве произошло небольшое снижение цен на жилье, на 0,1%.

Стоимость аренды также продолжает расти. Средняя цена новых договоров в прошлом месяце выросла на 5,8%, а средняя стоимость продленных договоров аренды выросла на 3,7%.

Согласно последним данным, уровень инфляции в Израиле относительно низок по сравнению с ОЭСР, который в июле составил 10,2%, что на 0,1% меньше, чем в июне. Измерение ознаменовало первое падение среднего уровня инфляции в клубе развитых стран с ноября 2020 года.

Ранее Курсор писал о том, в каких городах Израиля существенно выросли цены на квартиры. В Израиле за год цены на недвижимость поднялись на 18% и это, как отмечают аналитики, самый высокий рост за последнее десятилетие.

Курсор писал, что в Израиле резко упали продажи новых домов. По данным Центрального статистического бюро, в первой половине 2022 года в Израиле было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года.

Цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет. Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Кроме этого, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Курсор информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле.

Напомним, что названы города Израиля, где снижаются цены на жилье.