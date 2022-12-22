В Тель-Авиве проведут квартирную лотерею

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо объявил, что в 2023 году он проведет лотерею на 80 квартир в шести различных новостройках по всему городу в рамках своего проекта доступного жилья.

В лотерее будут участвовать: 22 трехкомнатные квартиры в проекте Midtown рядом с парком Сарона и центром Азриэли; 21 трехкомнатная квартира в проекте Azrieli Town; шесть трехкомнатных квартир в проекте Yesod Hama’aleh; шесть 3-5 комнатных квартир в проекте Ganei Shapira; 25 двухкомнатных квартир в проекте Gindi Hashmonaim; и одна двухкомнатная квартира в проекте WE.

Муниципалитет подчеркнул, что в течение 2023 года будет добавлено больше квартир, а уже зарегистрированные будут участвовать во всех лотереях.

Ежемесячная арендная плата за трехкомнатную квартиру составит 4 900 шекелей при аренде на пять лет с ежемесячной платой за управление в размере 466 шекелей.

Это первая подобная лотерея, проводимая муниципалитетом Тель-Авива-Яффо с марта 2021 года, когда было разыграно 48 2,5-комнатных квартир.

Регистрация на лотерею уже открыта и закроется 25 января 2023 года.

Мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи сказал: «Муниципалитет Тель-Авива-Яффо продолжает возглавлять жилищную революцию в области аренды по сниженным ценам, планируя беспрецедентное количество доступных квартир в Тель-Авиве-Яффо. На сегодняшний день сотни единицы доступного жилья в городе заняты, и тысячи таких единиц жилья находятся на различных стадиях планирования и строительства».

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