Культовая компания, производящая газированные напитки, может войти в мир смартфонов

В последние годы громкие имена в индустрии продуктов питания и напитков обнаружили, что их бренды легко размещаются на устройствах Android.

Гигант фаст-фуда KFC уже попробовал это в 2017 году с телефоном Huawei со спецбрендом, на котором был изображен полковник Харланд Сандерс, основатель сети и культовый имидж бренда. Еще раньше, в 2015 году, компания Pepsi представила самостоятельное устройство под названием Pepsi P1, устройство, достойно выглядевшее и отвечавшее большинству стандартов того времени. Теперь, почти десятилетие спустя, Coca-Cola попытается победить в той области, в которой ее конкурент потерпел неудачу.

Ожидается, что новое устройство Coca-Cola будет производиться в сотрудничестве с производителем мобильных телефонов Realme, входящим в китайскую корпорацию BBK, и будет основано на модели Realme 10 Pro и будет иметь красную оболочку в духе бренда. Официальный аккаунт Realme в Твиттере опубликовал тизер под заголовком «В Realme что-то шипит».

Something is fizzing at #realme. Watch this space for more: https://t.co/Dcxkz0SBa1#StayTuned pic.twitter.com/wQkfjgOY1R

— realme (@realmeIndia) January 27, 2023