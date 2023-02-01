Культовая компания, производящая газированные напитки, может войти в мир смартфонов

Ожидается, что новое устройство будет создано в сотрудничестве с производителем мобильных телефонов Realme.

В последние годы громкие имена в индустрии продуктов питания и напитков обнаружили, что их бренды легко размещаются на устройствах Android.

Гигант фаст-фуда KFC уже попробовал это в 2017 году с телефоном Huawei со спецбрендом, на котором был изображен полковник Харланд Сандерс, основатель сети и культовый имидж бренда. Еще раньше, в 2015 году, компания Pepsi представила самостоятельное устройство под названием Pepsi P1, устройство, достойно выглядевшее и отвечавшее большинству стандартов того времени. Теперь, почти десятилетие спустя, Coca-Cola попытается победить в той области, в которой ее конкурент потерпел неудачу.

Ожидается, что новое устройство Coca-Cola будет производиться в сотрудничестве с производителем мобильных телефонов Realme, входящим в китайскую корпорацию BBK, и будет основано на модели Realme 10 Pro и будет иметь красную оболочку в духе бренда. Официальный аккаунт Realme в Твиттере опубликовал тизер под заголовком «В Realme что-то шипит».

В тизере есть изображение смартфона, усеянного пузырьками, которые соответствуют цветовой гамме Coca-Cola . Если действительно смартфон будет базироваться на модели Realme 10 Pro, то это будет скромная спецификация, включающая в себя не продвинутый чипсет, а также Snapdragon 695, 108-мегапиксельную основную камеру и 6,72-дюймовый ЖК-экран с частота обновления 120 Гц и батарея емкостью 5000 миллиампер-часов (мАч).

По оценкам, устройство будет запущено сначала в Индии — вероятно, в марте, и не ожидается, что оно попадет на рынки Северной Америки. Никаких оценок относительно европейского рынка не публиковалось.

Как сообщал Курсор, названы причины, указывающие на необходимость покупки нового смартфона. Средний срок годности любого смартфона составляет примерно 2-4 года. Но иногда возникают непредвиденные причины, влияющие на переход со старого смартфона на новый. В качестве основного фактора называется деградация аккумулятора.

Чаще всего проблемы возникают с аккумулятором. Иногда владелец экстренно меняет батарею или использует внешние аккумуляторы. Но это решение будет временным, и рано или поздно придется покупать новый смартфон.

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