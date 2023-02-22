Ученые пытаются выяснить, есть ли жизнь на Марсе

По словам ученых, современное оборудование, которое отправляется на Марс для сбора и анализа свидетельств древней жизни на Красной планете, может быть недостаточно чувствительным, чтобы делать точные оценки.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, старший автор Альберто Г. Файрен, ученый кафедры астрономии Колледжа искусств и наук, а также команда из нескольких институтов утверждают, что любой органический материал в марсианских породах может трудно, если не невозможно, обнаружить с помощью современных инструментов и методов.

Файрен и его команда провели испытания осадочных пород, найденных в ископаемой дельте красного камня юрского периода в пустыне Атакама на северо-западе Чили, самой старой и самой сухой пустыне на Земле, состав которого делает его популярным геологическим аналогом Марса.

Для этой работы они провели геологические испытания в Красном камне с использованием четырех инструментов, которые в настоящее время или скоро будут на Марсе. Они обнаружили, что образцы красного камня содержат многочисленные микроорганизмы неопределенной классификации — то, что исследователи называют «темным микробиомом», — и смесь биосигнатур современных и древних микроорганизмов, которые едва ли можно обнаружить с помощью современного лабораторного оборудования.

После этого ученые заявили, что инструменты, отправленные на Марс, могут быть недостаточно чувствительными, в зависимости от используемого инструмента и искомого органического соединения. В частности, «вероятность получения ложноотрицательных результатов при поиске жизни на Марсе подчеркивает необходимость в более мощных инструментах».

Ученые отметили, что либо размещение более сложных приборов на Марсе, либо доставка марсианских образцов на Землю необходимы для того, чтобы «окончательно решить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе». Но оба варианта чрезвычайно сложно реализовать.

В настоящее время NASA сотрудничает с Европейским космическим агентством и другими организациями, чтобы безопасно вернуть на Землю марсианские геологические образцы, собранные марсоходом Perseverance.

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