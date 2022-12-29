Ученые выяснили, как может погибнуть Земля

В новом исследовании, группа, состоящая в основном из США, выразила надежду, что обреченная экзопланета Kepler-1658b поможет пролить свет на то, как миры умирают по мере старения их звезд.

Kepler-1658b, который находится на расстоянии 2600 световых лет от Земли, известен как планета «горячий Юпитер». Хотя по размеру планета похожа на Юпитер, планета вращается вокруг своей звезды на восьмой части расстояния между нашим Солнцем и Меркурием, что делает ее намного горячее, чем газовый гигант в нашей собственной Солнечной системе.

Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, орбита Kepler-1658b вокруг своей звезды занимает менее трех дней и становится короче примерно на 131 миллисекунду в год.

«Если она продолжит двигаться по спирали к своей звезде с наблюдаемой скоростью, планета столкнется со своей звездой менее чем через три миллиона лет», — сказал Шреяс Виссапрагада, постдоктор Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и ведущий автор исследования.

«Это первый раз, когда мы наблюдаем прямое свидетельство того, что планета движется по спирали к своей эволюционировавшей звезде», — сказал он.

Эволюционировавшая звезда вступила в «субгигантскую» фазу звездного жизненного цикла, когда она начинает расширяться и становиться ярче. Орбита Kepler-1658b сокращается из-за приливов, подобно тому, как земные океаны поднимаются и опускаются каждый день. Это гравитационное притяжение может работать в обе стороны — например, Луна очень медленно удаляется от Земли по спирали.

«Смерть за звездой — это судьба, которая, как считается, ожидает многие миры, и может стать последней смертью Земли через миллиарды лет, когда наше Солнце станет старше», — говорится в заявлении Центра астрофизики.

Виссапрагада сказал, что «примерно через 5 млрд лет Солнце превратится в красную гигантскую звезду». По его словам, хотя процессы, вызванные приливами и отливами, наблюдаемые на Kepler-1658b, «приведут к уменьшению орбиты Земли по направлению к Солнцу», этот эффект может быть уравновешен тем, что Солнце теряет массу.

«Окончательная судьба Земли несколько неясна», — добавил он.

Kepler-1658b была первой экзопланетой, когда-либо наблюдаемой космическим телескопом Kepler, который был запущен в 2009 году. Однако потребовалось почти десятилетие работы, прежде чем существование планеты было подтверждено в 2019 году, сообщил Центр астрофизики. За 13 лет астрономы смогли наблюдать медленное, но неуклонное изменение орбиты планеты, когда она пересекала лицо своей родительской звезды.

Ученые считают, что сама планета намного горячее, чем предполагалось, возможно, из-за тех же сил, которые толкают ее к своей звезде.

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