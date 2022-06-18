В пакетиках чая оказалась ДНК тысяч насекомых — ученые

По словам экспертов из Германии, чтобы ДНК насекомого осталась на листьях, иногда ему достаточно лишь погрызть их. Правда, ДНК быстро разрушается под солнечным светом или смывается водой.

Биологи из Германии показали, что в одном пакетике чая можно найти следы сотен видов насекомых, которые ранее контактировали с растением. Речь идет о следовой ДНК.

Новое исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Следовая ДНК – это отличное средство для мониторинга локальных экосистем. Ее можно найти даже в воздухе.

В своей новой работе Хенрик Крехенвинкель и его коллеги из Трирского университета описали, как ДНК быстро разрушается ультрафиолетом с листьев. Но, если листья измельчить, то она может храниться в таком порошке достаточно долго.

Примечательно, что в кофейных зернах ДНК насекомых быть не может, так как они проходят процедуру обжаривания, которая уничтожает любую ДНК.

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