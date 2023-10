Археологи наткнулись в Иерусалиме на редчайшую находку

Археологи, проводя раскопки в районе Гиват Хаматос в Иерусалиме, обнаружили замечательный древний акведук, построенный еще во времена римской оккупации. Примерно 2000 лет назад этот акведук когда-то снабжал водой верхний город Иерусалима, в том числе престижные резиденции, такие как дворец римского императора Ирода. Удивительно, но он продолжал функционировать даже после разрушения Второго Храма Десятым римским легионом в 70 году нашей эры.

Доктор Офер Сион и Рут Коэн, руководители раскопок Израильского управления древностей, объяснили, что в период Второго Храма, когда Иерусалим расширялся и строился Храм Ирода, существующие источники воды не могли удовлетворить растущие потребности города.

Следовательно, Хасмонеи и царь Ирод предприняли амбициозный проект строительства двух сложных акведуков для подачи воды из источников в районе Вифлеема. В этих акведуках использовались передовые инженерные технологии и гидравлические принципы для транспортировки воды на большие расстояния.

Примечательно, что во время этих раскопок была также обнаружена монета 67/68 г. н. э., относящаяся ко времени первого еврейского восстания против римлян. Считается, что римские оккупанты намеренно оставили эту монету в акведуке на удачу.

