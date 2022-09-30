Бывший командующий ВМС: У Израиля был шанс убить Насраллу

По словам военного, «у Израиля была не одна возможность поразить Насраллу, но мы этого не сделали. Так что он не должен нас проверять».

«У Израиля было несколько шансов убить генерального секретаря «Хизбаллы» Хасана Насраллу на протяжении многих лет, но решили этого не делать», — сказал бывший командующий ВМС Израиля генерал-майор (в отставке) Элиэзер Маром.

«Я долгое время считал, что Израилю нужно четко сказать Насралле: «Если вы будете угрожать газовым месторождениям и посмеете нанести какой-то ракетный удар или что-то в этом роде, мы жестко ответим… и мы ударим и вас, как только сможем», — сказал Маром в интервью радио «Галей Исраэль».

«Я не хочу вдаваться в подробности, но скажу, что у нас была не одна возможность ударить по Насралле за эти годы, и мы этого не сделали. Так что он не должен нас проверять. Но теперь, когда он положил оружие на стол и угрожает Израилю и его суверенитету, мы могли», — добавил он.

На вопрос, думает ли он, что «Хизбалла» будет проводить «провокации», даже если между Ливаном и Израилем будет достигнуто соглашение о морской границе между двумя странами, Маром ответил, что «трудно понять, чего ожидать от «Хизбаллы».

«Хизбалла» адаптировала свои доводы, чтобы оставаться актуальной. Чтобы оставаться актуальной, им нужно воевать с Израилем, поэтому они придумают другую причину: сделка нехорошая, нам не хватило или что-то еще. Я предполагаю, что даже несмотря на то, что сделка будет, конфликт с «Хизбаллой» по поводу природного газа в экономических водах продолжится», — добавил он.

Маром подчеркнул, что экономический и энергетический кризис в Ливане «беспрецедентен по своей остроте» и может представлять угрозу безопасности Израиля.

«Мы должны посмотреть, как мы решим этот вопрос. Я очень надеюсь, что сделка будет. Я был бы готов временно отдать часть газа с месторождения Кариш Ливану по хорошей цене, чтобы положить конец энергетическому кризису в Ливане. Мы должны помочь ливанцам, потому что на самом деле у нас нет конфликта с гражданами Ливана: у нас есть конфликт с «Хизбаллой». Безопасность Израиля определяется тем, выйдет ли Ливан из этого энергетического кризиса и этого экономического кризиса», — сказал Маром.

Заявления Марома прозвучали на фоне сообщений о том, что США представят проект окончательного соглашения Ливану и Израилю в ближайшие дни, при этом обе стороны выразили оптимизм в отношении того, что соглашение может быть подписано в ближайшие недели.

Ранее Курсор писал о том, какую сумму суд США обязал Хизбаллу выплатить жертвам ракетных ударов в войне 2006 года с Израилем. Дело было возбуждено в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, и в нем утверждалось, что «Хизбалла» нанесла истцам физические и эмоциональные травмы и повредила их имущество.

Кроме этого, Амос Ядлин считает, что израильское правительство должно быть жестче в отношении «Хизбаллы». Ядлин ожидал большего от израильского правительства в отношении действий и угроз «Хизбаллы».

Курсор сообщал о том, что «Хизбалла» увеличивает силы в Сирии из-за опасений атак со стороны Израиля.

Бени Ганц заявил, что атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну. Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле».

Также лидер Хизбаллы заявил, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана.

Наша редакция писала, что Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля.

Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет. Хасан Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы».