Появились детали соглашения Ликуда с партией Смотрича

Биньямин Нетаниягу, получивший мандат на формирование правительства, все еще пытается создать коалицию.

Согласно сообщению Амита Сигала из Channel 12, Бецалель Смотрич будет занимать пост министра финансов до 2025 года, а затем будет назначен министром внутренних дел и поселений.

Об этом сообщает INN.

Кроме этого, другой член партии Религиозного сионизма, вероятно, Офир Софер, будет занимать пост министра алии и абсорбции до 2025 года и, следовательно, возьмет на себя роль министра транспорта или министра образования на основании решения «Ликуда».

Еще один депутат партии Орит Строк будет занимать пост министра поселений до 2025 года, а затем — министра абсорбции.

Однако коалиционные переговоры все еще продолжаются, так как партии выдвигают свои условия Нетаниягу. Накануне появились сообщения о том, что Нетаниягу попросит Герцога о продлении данного ему мандата еще на две недели. Предполагается, что президент одобрит продление срока полномочий.

Ранее Курсор писал о прорыве в коалиционных переговорах: кто возглавит министерство финансов. Коалиционное соглашение может быть подписано уже сегодня, после прорыва в ходе марафонских переговоров между сторонами.

Курсор также сообщал, что Нетаниягу обратился с необычным запросом к канцелярии премьер-министра. Стало известно, что председатель «Ликуда» попросил заменить всех водителей колонны премьер-министра.

Наша редакция писала, что депутат Кнессета Офир Софер рассказал, когда состоится подписание коалиционного соглашения.

Курсор уже сообщал, что «Яадут а-Тора» выдвинул требование Нетаниягу.