Ганц: Я был бы рад, если бы Объединенный список рекомендовал меня на пост премьера

Министр обороны Бени Ганц («Ха-Махане ха-Мамлахти») призвал израильских арабов «потоком идти к кабинам для голосования» в ноябре, выразив надежду, что «Объединенный арабский список» порекомендует его на роль премьер-министра Израиля.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В беседе с израильско-арабским телеканалом Halla и Panet Ганц сказал: «Я преследую людей не из-за их политических взглядов или из-за того, к какой нации они принадлежат».

Когда его спросили о решении конфликта между Израилем и Палестинской автономией, Ганц ответил: «В ближайшем будущем нет возможности достичь постоянного соглашения, потому что палестинская сторона также должна хотеть постоянного соглашения и прекращения конфликта. Я веду переговоры с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Я хочу действовать, чтобы уменьшить конфликт, усилить палестинское управление и предотвратить развитие двухнационального государства, которое является противоположно моему сионистскому видению», — заявил министр.

«Я хочу добиться решения конфликта, просто думаю, что это займет много времени, и я не хочу, чтобы ситуация обострялась до тех пор. Я хочу, чтобы до тех пор ситуация улучшилась, чтобы был другой взгляд на эту ситуацию, более позитивный, чтобы можно было достичь соглашения. Я говорю вам, что большинство израильтян не хотят править палестинской нацией», — уточнил он.

Ганц, комментируя заявления касательно его уклонения от совместной работы с Объединенным арабским списком, сказал: «Я считаю арабских граждан Израиля партнерами в достижениях Израиля в Государстве».

Ранее Курсор писал, что Матан Кахана назвал политика, кто сможет сформировать правительство после выборов. Кахана, заявил, если Биньямин Нетаниягу не получит 61 место, то вся политическая игра изменится.

Также Курсор сообщал о напряженности в Ликуде: Давид Битан разрывает отношения с Нетаниягу. Праймериз в партии «Ликуд» вызвали напряженность между председателем партии Биньямином Нетаниягу и несколькими членами Кнессета, в частности депутатом Кнессета Давидом Битаном.

Биньямин Нетаниягу призывает к единству среди ультраортодоксов. Нетаниягу, который обеспокоен расколом в «Яадут а-Тора» в выборах, опубликовал статью в одной из ультраортодоксальных газет.

Наша редакция писала, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Напомним, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.