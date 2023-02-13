Глава судебного комитета Кнессета поддерживает предложение Герцога

Председатель комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию поддержал призыв президента Ицхака Герцога провести переговоры с лидерами оппозиции для достижения компромисса по предложенному правительством плану судебной реформы.

Об этом сообщает INN.

Депутат Кнессета Симха Ротман (Религиозно-сионистская партия) в заявлении в понедельник утром поблагодарил президента Герцога за его призыв к диалогу и призвал законодателей от оппозиции, а также председателя Верховного суда Эстер Хают присоединиться к законодателям коалиции для переговоров.

«Президент выразил мнение многих людей и подчеркнул важность национального единства, а также необходимость реформирования судебной системы, исправления того, что он назвал ее несправедливостью и недостатками — по сути, те же цели, которые мы преследуем с помощью нашей реформы, сделать систему правосудия еще раз», — сказал Ротман.

Ротман похвалил президента за основу для компромисса, изложенную в его воскресном вечернем обращении, и заявил, что предложение Герцога не слишком отличается от его собственного.

«И эти разногласия, безусловно, не оправдывают апокалиптических прогнозов или алармистских заявлений о конце демократии, которые мы слышали в последние недели», — сказал Ротман, имея в виду движение протеста против запланированных правительством реформ.

«Есть части президентского предложения, которые я считаю правильными, и другие, которые, я считаю, должны быть должным образом адаптированы к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, [проблемам], которые мы обещали нашим избирателям исправить, хотя и посредством диалога между оппозицией и Коалиция. Я верю, что мы сможем преодолеть большую часть наших разногласий и прийти к плану, который получит широкую поддержку. Как сказал министр юстиции Ярив Левин, мы уже начали», — сказал он.

Однако Ротман не пообещал отложить запланированное на понедельник голосование комитета по плану судебной реформы, заявив, что время определяет не только он.

«Я считаю, как и министр Левин, что мы можем и должны вести диалог, не откладывая принятие законодательства. Хотя на данном этапе, даже сегодня — даже до того, как законопроект будет вынесен на предварительное голосование, — я был бы счастлив сесть, как просил президент, без промедления на переговоры при посредничестве президента, где бы он ни захотел, с любым представителем Оппозиция заинтересована в присоединении без предварительных условий», — отметил Ротман.

«Призываю членов оппозиции и Эстер Хают, председателя Верховного суда: приезжайте в (резиденцию) президента», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что коалиция может отсрочить голосование по судебной реформе, чтобы изучить предложение Герцога. Оппозиция приветствует предложение президента Ицхака Герцога, считая его «справедливой основой для переговоров».

Также депутаты-харедим высказались о «компромиссе» Герцога по судебной реформе. Накануне президент страны выступил с обращением относительно законодательных инициатив по изменению правового законодательства.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Курсор также сообщал, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.

Наша редакция писала, что семь израильских лауреатов Нобелевской премии высказались по поводу судебной реформы. Ученые написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Напомним, что более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос.