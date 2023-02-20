Инцидент в Кнессете: во время интервью Нетаниягу активистка назвала премьер-министра «позором для страны»

В Кнессете во время интервью премьер-министра Биньямина Нетаниягу неожиданно появилась активистка, которая стала кричать, что глава правительства уничтожает демократию и является позором для страны.

Спустя некоторое время охранники увели активистку из вестибюля, где и проходило интервью.

Ранее министр по делам религии Михаэль Малкиэли утверждает, что коалиция должна проигнорировать, как он выразился, «фоновый шум», и продвигать закон о судебной реформе. По его мнению, Лапид пытается уничтожить Государство Израиль.

Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме у 2-летнего ребенка обнаружили необычный предмет в горле. Медики изм медицинского центра Шаарей Цедек успешно удалили предмет.

Помимо этого канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу подтвердила, что Израиль проинформировал США о том, что не станет заниматься заселением новых поселений, кроме 9 уже утвержденных, в период ближайших месяцев.