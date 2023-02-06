Израильские службы экстренного реагирования готовятся к миссии в Турцию

Израиль предложил направить помощь Турции, которая борется с последствиями разрушительного землетрясения, унесшего жизни сотен человек в регионе.

United Hatzalah of Israel, национальная волонтерская организация EMS Израиля, в настоящее время готовится отправить миссию по оказанию помощи в Турцию после землетрясения, которое произошло в провинции Кахраманмарас.

Об этом сообщает INN и The Times of Israel.

Глав МИД Эли Коэн провел «экстренное совещание» в Министерстве иностранных дел вместе с гендиректором министерства Роненом Леви, чтобы обсудить ситуацию. Несколько часов спустя он поговорил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и обсудил отправку израильской помощи.

Официального упоминания об израильской помощи Сирии не было, а МИД отказался отвечать на вопрос, обсуждается ли помощь Дамаску. В то время как две страны официально находятся в состоянии войны, ЦАХАЛ провели масштабную гуманитарную операцию по оказанию помощи сирийскому гражданскому населению во время гражданской войны в стране.

Министр обороны Йоав Галант сказал, что он также поручил ЦАХАЛу и Минобороны «немедленно подготовиться к оказанию экстренной помощи» через спасательные службы Израиля и Командование тыла ЦАХАЛа.

«Силы безопасности готовы предложить любую необходимую помощь», — сказал Галант, отметив, что израильские спасательные команды «за годы накопили большой опыт работы в зонах стихийных бедствий и в миссии по спасению жизней».

Галант сказал, что он разговаривал со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром и «сказал ему, что израильские силы безопасности находятся в режиме ожидания и готовы помочь турецкому народу в любых необходимых усилиях по спасению жизней».

Эйнат Шлейн, глава МАШАВ, израильского нацагентства по оказанию помощи, вылетел в Турцию в понедельник утром.

United Hatzalah of Israel заявила, что готовится отправить миссию по оказанию помощи в Турцию в координации с министерствами иностранных дел, обороны и здравоохранения.

«Как только мы услышали о масштабах разрушений и трагедии, мы сразу же начали оценивать ситуацию и готовить передовую десантную группу для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, унесшего жизни сотен людей», — говорится в сообщении гендиректора United Hatzalah Эли Поллак.

«Рано утром я уведомил министра иностранных дел, министра обороны, министра здравоохранения и главу Совета национальной безопасности, что мы готовы отправить миссию по оказанию помощи, состоящую из врачей. фельдшеры, врачи скорой помощи, сотрудники отдела реагирования на психотравмы и кризисные ситуации и сотрудники поисково-спасательных отрядов с медикаментами и гуманитарной помощью для оказания помощи тысячам нуждающихся в Турции», — говорит Поллак.

Вскоре после этого MDA, крупнейшая израильская организация экстренного медицинского реагирования, опубликовала заявление, в котором сообщалось, что она также предложила помощь Турции в поисково-спасательных работах и ​​готовит команду, если Анкара примет это предложение.

«Сразу после землетрясения в Турции Маген Давид Адом, Израильский Красный Крест, обратился в Турецкий Красный Полумесяц и Международную Федерацию Красного Полумесяца в Европе и предложил гуманитарную и медицинскую помощь. Маген Давид Адом имеет опыт оказания помощи в зонах стихийных бедствий, а профессиональные власти внимательно следят за развитием землетрясения в Турции и готовы предложить любую необходимую помощь», — сказал представитель организации.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

Землетрясение в Турции: 500 человек погибли, ранены тысячи. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Сообщалось, что Сирия находится на грани катастрофы после мощного землетрясения — спасатели. Спасатели опасаются, что число людей, оказавшихся под завалами, возрастет.

Также израильтянам напомнили, как действовать в случае землетрясения. Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются подземные толчки.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.