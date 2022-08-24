Израильские стартапы покоряют сектор управления недвижимостью

В этот сектор входят десятки израильских стартапов, в том числе ряд, ориентированных на управление недвижимостью.

CTech представляет 7 израильских стартапов в области технологий и управления недвижимостью:

Guesty

Основан: 2013 г.

Финансирование: 280 млн долларов.

Основатели: Коби Сото, Амиад Сото (генеральный директор).

Guesty предлагает платформу управления недвижимостью, ориентированную на краткосрочную аренду, аренду на время отпуска и индустрию гостеприимства. Технология Open API Guesty позволяет осуществлять стороннюю интеграцию с более чем 130 партнерами на Guesty Marketplace, охватывая все, от инструментов динамического ценообразования до обработки платежей, технологии бесконтактной регистрации, цифровых услуг консьержа и дополнительных продаж клиентам.

MyTower

Основан: 2015 г.

Финансирование: 4,5 млн долларов.

Основатели: Мейри Шемеш (финансовый директор), Пини Шемеш (генеральный директор), Юваль Шахак (директор по маркетингу).

MyTower предоставляет инструменты управления IoT для обеспечения эффективной связи и услуг в подключенных жилых домах. Системы компании предназначены для повышения стоимости собственности владельцев и удовлетворенности жителей за счет укрепления отношений между управляющими компаниями, подрядчиками и жителями, а также поощрения жителей к участию в жизни местных сообществ.

Pickspace

Основан: 2016 г.

Финансирование: 1,5 млн долларов.

Основатели: Маор Коэн (генеральный директор).

Pickspace предлагает решение для управления коммерческой недвижимостью и коворкингами. ПО компании предназначено для создания сообщества в коммерческих зданиях и предлагает широкий спектр функций, включая конференц-залы, бронирование, отчеты о занятости, автоматическое выставление счетов, выставление счетов, автоматический сбор платежей и панель аналитики.

Visitt.io

Основан: 2015 г.

Финансирование: не разглашается.

Основатели: Итай Орен (генеральный директор), Идан Вендер (технический директор).

Visitt предоставляет пользователям инструменты, необходимые им для эффективного управления коммерческими и жилыми объектами. Решение компании сочетает прозрачность портфеля с операционной эффективностью. Платформа Visitt предоставляет менеджерам оперативные данные с мест, что позволяет им координировать работу групп предприятия, управлять несколькими проектами из единого решения и принимать решения на основе данных для улучшения обслуживания при одновременном снижении затрат.

Venn

Основан: 2016 г.

Финансирование: 100 млн долларов.

Основатели: Ор Бокобза (CEO), Дэвид Шерез (CRO), Чен Авни (CXO).

Venn стремится превратить развивающиеся городские районы в процветающие сообщества, управляя домами, поддерживая местный бизнес и поощряя жителей проводить местные мероприятия с помощью цифровой платформы и приложения. Венн разработал платформу для взаимодействия с сообществом и социального воздействия.

Home365

Основан: 2016 г.

Финансирование: 50 млн долларов.

Основатели: Дэниел Шакед (генеральный директор).

Home365, основанный на собственном механизме андеррайтинга с машинным обучением, прогнозирует техническое обслуживание, ремонт и различные события, связанные с резидентами, а также генерирует ежемесячную фиксированную премию, которая гарантирует чистый операционный доход (NOI) для данного актива.

Lendlord

Основан: 2019 г.

Финансирование: 2 млн долларов.

Основатели: Авирам Шахар (генеральный директор), Арье Цукер и Ави Бенизри.

Lendlord — онлайн-платформа управления портфелем для арендодателей и инвесторов, разработанная, чтобы помочь им управлять, отслеживать и оптимизировать работу с недвижимостью. Платформа состоит из алгоритма, который анализирует личные данные и портфели инвесторов в недвижимость на основе их личных профилей, данных портфолио и сведений об имуществе. Кроме того, он может предлагать индивидуальные кредиты для финансирования новых деловых писем или рефинансирования существующих кредитов.

Ранее Курсор писал, что эксперты заговорили об окончании технического кризиса среди стартапов Израиля.

В Израиле построят первый центр квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры, способные выполнять квантовые вычисления общего назначения, могут произвести революцию в широком спектре отраслей.

Курсор писал, что в Израиле кризис сферы высоких технологий: волна увольнений продолжается. Финансовый кризис сказывается на израильских высоких технологиях.

Редакция сообщала о том, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений. Сфера IT-технологий переживает не лучшие времена. Вначале хайтек-компании перестали набирать новых сотрудников и заморозили зарплаты, а теперь дело дошло до массовых сокращений.

Кроме этого, израильская компания получила награду за лучшую программу искусственного интеллекта.

Наша редакция писала, что Тель-Авив вошел в ТОП-7 лучших технологических экосистем мира.