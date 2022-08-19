Либерман призывает к общегосударственной проверке систем ядерной готовности

Ранее иранский официальный представитель указал, что Иран может принять окончательный компромисс, разработанный в Вене, чтобы спасти ядерное соглашение 2015 года.

Министр финансов и председатель партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман обеспокоен подробностями ядерного соглашения с Ираном, которые были распространены в различных СМИ.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Подробности шокирующего соглашения, формирующегося между державами и Ираном, опубликованные на новостном сайте Politico, Al-Arabiya и иранских СМИ, как режима, так и оппозиции, означают только одно — в течение пяти лет, Иран будет государством, обладающим ядерным оружием, то есть государством с арсеналом ядерных ракет, которые смогут поразить любую точку государства Израиль», — заявил Либерман.

Либерман также отметил, что «Государство Израиль должно как можно скорее изучить переустройство всех систем безопасности и гражданских систем».

Ранее курсор писал, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану. Израиль обеспокоен тем, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану в рамках усилий по достижению нового ядерного соглашения.

Иран ответил на проект новой ядерной сделки. После нескольких месяцев встреч и переговоров Иран представила свой ответ на окончательный проект новой ядерной сделки между Тегераном и западными державами.

Курсор писал, что Иран может согласиться на компромисс ЕС по ядерной сделке. Крупнейшие державы ожидают ответа Тегерана на предложение, представленное 26 июля главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем.

Ядерная сделка: окончательный текст есть, Иран готовится подписать соглашение. Европейский союз сообщил, что более не намерен менять текст ядерного соглашения и ждет от сторон окончательного решения в течение нескольких недель.

Ранее Курсор писал, что Жозеп Боррель назвал нынешнюю версию ядерной сделки с Ираном наилучшей. Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что нынешний текст иранской ядерной сделки является наилучшим из возможных результатов и должен быть реализован как можно скорее.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды».

Напомним, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.