Лидер ХАМАСа заговорил об объявлении войны

Террористическая группировка ХАМАС прокомментировала сегодняшние беспорядки, которые устроили арабские экстремисты на Храмовой горе в Иерусалиме.

Лидер террористов ХАМАС Сами Абу Захари заговорил о войне с Израилем.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Оккупация мечети Аль-Акса и нападение на ее верующих является объявлением войны», — процитировали лидера террористов администраторы канала.

Напомним, что сегодня утром на Храмовой горе произошли беспорядки, которые устроили арабские экстремисты. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу. Со временем ситуация нормализовалась, однако конфликтные ситуации все равно продолжаются.

Ранее наш сайт сообщал, что между полицией и депутатом от Объединенного списка произошел конфликт на Храмовой горе.

Кроме того, редакция Курсора писала, что Лапид прокомментировал утренние беспорядки на Храмовой горе. Глава министерства иностранных дел Яир Лапид заявил, что Израиль привержен свободе вероисповедания для всех конфессий в Иерусалиме, комментируя сегодняшние беспорядки на Храмовой горе.

Еще напомним, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.