Люди кричали в истерике: в Пардес-Хане из-за приступа едва не утонул 4-летний мальчик

Около 13:30 в понедельник днем 4-летний мальчик плавал в бассейне в Пардес-Хане, когда у него внезапно случился приступ астмы. Мальчик начал тонуть.
Как сообщает 7 канал, родственники кричали в истерике, не понимая, что с ним происходит.
Дежурный спасатель увидел мальчика и вызвал службу МАДА.
Волонтер United Hatzalah Авиад Каатаби, находившийся рядом, первым прибыл на место происшествия и оказал ребенку профессиональную медицинскую помощь. Затем приехали медики МАДА и эвакуировали малыша в больницу.
Позже в тот же день Авиад навестил мальчика в больнице и отчитался телеканалу: «Я был счастлив видеть, что с мальчиком все в порядке. Ему все еще было трудно дышать самостоятельно, но, слава Богу, все остальное в норме, и он поправляется».
Напомним, что Национальное объединение родителей выступило с критикой профсоюза учителей, который уже несколько недель бастует. Причиной критики стала отмена занятий в школах и детских садах.
Кроме того, во вторник арабы выпустили три пули по еврейским домам в Кирьят-Арабе. Одна из пуль попала в дом, но никто внутри не пострадал.
Еще мы писали, что палестинский араб выхватил винтовку у израильского полицейского и сбежал. По данным израильской полиции, подозреваемый был остановлен патрульными на перекрестке Аль-Фаввар.