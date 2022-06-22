Люди кричали в истерике: в Пардес-Хане из-за приступа едва не утонул 4-летний мальчик

Медики спасли четырехлетнего мальчика, у которого случился приступ астмы во время купания в бассейне в Пардес-Хане. Очевидцы были уверены, что он умер.

Около 13:30 в понедельник днем ​​4-летний мальчик плавал в бассейне в Пардес-Хане, когда у него внезапно случился приступ астмы. Мальчик начал тонуть.

Как сообщает 7 канал, родственники кричали в истерике, не понимая, что с ним происходит.

Дежурный спасатель увидел мальчика и вызвал службу МАДА.

Волонтер United Hatzalah Авиад Каатаби, находившийся рядом, первым прибыл на место происшествия и оказал ребенку профессиональную медицинскую помощь. Затем приехали медики МАДА и эвакуировали малыша в больницу.

Позже в тот же день Авиад навестил мальчика в больнице и отчитался телеканалу: «Я был счастлив видеть, что с мальчиком все в порядке. Ему все еще было трудно дышать самостоятельно, но, слава Богу, все остальное в норме, и он поправляется».

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