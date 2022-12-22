Новый министр жилищного строительства попал в скандал из-за квартиры в Иерусалиме — СМИ

Его жена платит налог на недвижимость за квартиру в Иерусалиме, которую незаконно разделили на пять частей.

Лидер «Яадут а-Тора» Ицхак Гольднопф, назначенный министром строительства и жилищного строительства, зарегистрирован как владелец квартиры в Иерусалиме, которая была разделена на пять квартир без надлежащих разрешений, пока он был владельцем, но муниципалитет не предпринял никаких шагов против него, согласно сообщению в Haaretz.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным Земельного кадастра, Гольдкнопф является владельцем квартиры на улице Авраама Талмуди в Иерусалиме, и в его пользу была оформлена предупредительная записка о покупке. Сообщается, что квартира является частью обычного трехэтажного многоквартирного дома, построенного 10 лет назад.

В квартире два этажа и мансарда. В регистрационных записях о налоге на имущество в муниципалитете Иерусалима указано, что квартира принадлежит его жене Ривке, и указано, что пара вместе платит налог на имущество.

Посещение квартиры показало, что она была разделена на пять частей. Первоначальная входная дверь все еще на месте, но за дверью две квартиры на первом этаже, две квартиры на втором этаже и одна маленькая на чердаке. На их дверях изображены разные фамилии. После стука в двери выяснилось, что молодые семьи харедим живут в искусственно разделенных квартирах.

По словам источников в окружении Гольдкнопфа, пара не владеет квартирой и не делила ее. Они заявляют, что жили там раньше, но покинули квартиру в марте 2021 года. Сегодня они живут в просторной квартире в проекте Шнеллера.

В ответ на запрос Haaretz о заявлении команда Гольдкнопфа ответила, что «вопреки тому, что утверждалось, собственность не была зарегистрирована в Табу на имя раввина Гольдкнопфа. В его пользу было зарегистрировано предупреждение о правах, которые он имел в собственности, которые были переданы и должным образом зарегистрированы. Предупреждающая записка до сих пор не удалена по техническим и процедурным причинам. Вероятно, что вы ошиблись и попытка заклеймить раввина Гольдкнопфа как «нарушителя строительства», как вы написали в своей записке, когда имущество, им не принадлежащее, является вынужденным, самодовольным и хлопотным».

После очередного обращения к Гольдкнопфу с просьбой дать ответ он ответил письмом-предупреждением от своих адвокатов с угрозой судебного разбирательства.

«Вопреки утверждениям, квартира, о которой идет речь в вашем вопросе, вообще не принадлежит нашему клиенту. Наш клиент проживал в квартире до марта 2021 года. С тех пор он в квартире не проживает, а свои права на нее он передал давно, вскоре после отъезда имущество было заявлено в налоговые органы в соответствии с законом. Что касается налога на имущество, то это постоянный порядок, который действовал десятилетиями и который непреднамеренно продолжался даже после передачи прав», — говорится в письме.

«Наш клиент благодарит вас за то, что вы обратили его внимание на этот вопрос. Следует подчеркнуть, что во время нахождения квартиры под контролем раввина Гольдкнопфа в ней не было раздела. Если в квартире был произведен раздел, то он был произведен впоследствии, без привязки к нашему клиенту.Следует отметить, что регистрация в комплексе, в котором находится квартира, была, мягко говоря, не регламентирована, и не исключено, что из-за этого были выявлены фактические ошибки», — написано в письме.

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