Новый опрос: кто может выиграть, если Беннет откажется от участия в выборах

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу по-прежнему считается лучшим кандидатом на пост премьер-министра, но правый блок может не получить 61 место, показывают опросы.

Новый опрос Channel 12 News показал, что если премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и партия «Ямина» не будут баллотироваться на предстоящих выборах , то все их голоса перейдут к левым партиям — «Еш Атид», «Кахоль-Лаван» и «Исраэль Бейтейну».

Об этом сообщает 7Israel National News.

Если Беннет будет баллотироваться вместе с «Еш Атид», это даст «Еш Атид» два дополнительных места в Кнессете за счет партии «Тиква Хадаша», которая не преодолеет избирательный барьер.

Если покинувший партию «Ямина» Амихай Шикли будет баллотироваться независимо, ожидается, что он получит 1,8% голосов, или два места в Кнессете.

Согласно результатам опроса, бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу лидирует среди других кандидатов на пост премьер-министра. По сравнению с Беннетом, 47% сказали, что Нетаниягу больше подходит на пост премьер-министра, и только 23% сказали обратное. 25% респондентов заявили, что ни Беннет, ни Нетаниягу не подходят для этой должности, а 5% заявили, что не знают.

Опросы, опубликованные накануне телеканалами Kan, Channel 12 и Channel 13, показали аналогичный результат: правый блок не смог получить 61 место в Кнессете. Опросы также показали, что если «Ямина» и «Тиква Хадаша» будут баллотироваться вместе, то партия станет третьей по величине в Кнессете. Хотя, если они будут баллотироваться по отдельности, ни одна из партий не сможет пройти избирательный барьер.

Сегодня коалиция начинает процесс роспуска Кнессета. Первое голосование по роспуску правительства должно состояться сегодня. Ожидается, что процесс завершится на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.