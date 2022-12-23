Первый опрос после выборов: Правый блок сохраняет лидерство

Спустя почти два месяца после того, как израильтяне проголосовали за Кнессет 25-го созыва, новый опрос показывает, что расстановка сил не изменилась и правый блок сохраняет лидерство.

Опрос, проведенный Panels Politics, был опубликован Ma’ariv после того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу уведомил президента Ицхака Герцога о том, что он обеспечил большинство в Кнессете для нового правительства.

Если бы новые выборы были проведены сегодня, то как показал опрос, блок сторонников Нетаниягу сохранил бы 64 места, которые он получил в ноябре, а левоцентристско-арабский блок снова получил бы 56 мест.

«Ликуд» поднялся в опросе до 35 мест по сравнению с 32 местами на выборах в прошлом месяце. «Еш Атид» также набрала силу, поднявшись с 24 мест до 26, в то время как список «Национальное единство» упал с 12 до 10 мест.

Авода прочно удерживала 4 места, а партия МЕРЕЦ, не сумевшая преодолеть избирательный барьер в 3,25% в прошлом месяце, с трудом вошла в Кнессет с 4 местами. «Исраэль Бейтейну», которая в настоящее время имеет 6 мест, едва переступила порог в опросе, получив всего 4 места.

Среди арабских фракций Объединенный арабский список получил вместо нынешних 5 мест всего 4 мандата. При этом, альянс Хадаш-Тааль не смог преодолеть порог, упав с 5 мест до нуля.

Фракция Балад, которая не смогла получить представительство в Кнессете 25-го созыва, едва преодолела порог в пятничных опросах, получив 4 места.

ШАС упал в опросе с 11 мест в настоящее время до 9 мандатов, в то время как «Яадут а-Тора» поднялся с 7 мест до 8.

Альянс Религиозной сионистской партии с «Оцма Иегудит» и «Ноам», получивший в прошлом месяце в общей сложности 14 мест, мог рассчитывать на 12 мест.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

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Сделка между Ликудом и Яадут а-Тора: что получат ультраортодоксы. Проект соглашения затрагивает многие требования ультраортодоксальной партии в отношении религии, социального обеспечения и образования.

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Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.