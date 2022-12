Протесты в Иерусалиме: Полиция окружает Кнессет

Огромный полицейский контингент был развернут вокруг здания Кнессета из-за митинга, организованного левыми организациями, протестующими против создания шестого правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает INN.

Сотни левых активистов, которые начали прибывать на территорию Кнессета в ранние утренние часы, но их отодвинули на расстояние 300 метров от ворот Кнессета из-за боязни провокаций.

Политический обозреватель Амит Сегал написал в своем Telegram-канале, что вокруг Кнессета никогда раньше не было такого огромного присутствия сил безопасности, и описал «сотни» полицейских на месте.

Today, outside the Knesset, ahead of the swearing in of the new government: In the name of Judaism — we came to defend democracy. To raise a voice against radicalization and incitement, racism and exclusion. Our fight will not dissipate or despair. https://t.co/TXsiRFbnA2

— ReformJudaismIsrael (@IsraelReform) December 29, 2022