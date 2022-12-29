Протесты в Иерусалиме: Полиция окружает Кнессет

Огромный полицейский контингент был развернут вокруг здания Кнессета из-за митинга, организованного левыми организациями, протестующими против создания шестого правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает INN.

Сотни левых активистов, которые начали прибывать на территорию Кнессета в ранние утренние часы, но их отодвинули на расстояние 300 метров от ворот Кнессета из-за боязни провокаций.

Политический обозреватель Амит Сегал написал в своем Telegram-канале, что вокруг Кнессета никогда раньше не было такого огромного присутствия сил безопасности, и описал «сотни» полицейских на месте.

Today, outside the Knesset, ahead of the swearing in of the new government: In the name of Judaism — we came to defend democracy. To raise a voice against radicalization and incitement, racism and exclusion. Our fight will not dissipate or despair. https://t.co/TXsiRFbnA2 — ReformJudaismIsrael (@IsraelReform) December 29, 2022

Накануне вечером полиция Израиля провела ситуационную оценку перед приведением к присяге нового правительства вместе с исполняющим обязанности спикера Кнессета Яривом Левиным, комиссаром полиции Коби Шабтайем, начальником полиции округа Иерусалим Дороном Тургеманом и другими официальными лицами.

Позже полиция выступила с заявлением: «Мы должны указать и подчеркнуть, что это было обычное собрание, которое проводится перед каждым приведением к присяге правительства, цель которого — обеспечить, чтобы заседание и церемония прошли гладко».

Ранее Курсор писал, что сотни людей вышли на акцию протеста у Кнессета. Ряд левоцентристских организаций организовал сегодня акции протеста у здания парламента, в часы, когда Биньямин Нетаниягу снова станет премьер-министром, а его новые министры будут приведены к присяге.

Сегодня Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.

Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.