Раам сделал заявление об операции Израиля в лагере Дженин

Политическая партия «Раам» осудила израильскую операцию в Дженине, в ходе которой ЦАХАЛ предотвратил крупномасштабный запланированный теракт.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

«Операция в Дженине — это чудовищная бойня, раскрывающая истинное лицо оккупации», — говорится в официальном заявлении партии.

Министр обороны Йоав Галант в ответ обвинил Раам в поддержке терроризма.

«Необузданные нападки членов Кнессета, враждебных сионистской идее, на действия сил ЦАХАЛа в Дженине представляют собой поддержку терроризма и наносят ущерб солдатам ЦАХАЛа. У нас самая моральная и этичная армия в мире, — я не позволит причинить ему вред», — сказал он.

Как сообщал Курсор, сегодня утром, 26 января, в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию. Чуть позже террористы начали угрожать Израилю ракетным обстрелом, который они обещают начать в 21:00 26 января.