Рон Дермер назвал условие для присоединения к правительству Нетаниягу — отчет

10 высокопоставленных членов «Ликуда» ведут борьбу за высокопоставленные должности, и только шесть высших министерств все еще свободны после коалиционных соглашений с партнерами.

Сообщается, что новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу на этой неделе встретился с Роном Дермером, близким доверенным лицом и бывшим послом Израиля в США, чтобы продолжить переговоры о назначении Дермера в правительство на главную роль.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Говорят, что Нетаниягу рассматривал возможность назначения Дермера министром иностранных дел, но эта идея была оспорена высокопоставленными членами «Ликуда». Поскольку количество высших должностей для законодателей в его собственной партии сократилось, Нетаниягу столкнулся с жесткой критикой за такие решения.

Нетаниягу объявил в среду, что он наконец пришел к соглашению со своими партнерами по коалиции о формировании 37-го правительства Израиля. Однако лидер «Ликуда» еще не заключил коалиционные соглашения ни с одним из предполагаемых партнеров своей партии. Спикер Кнессета Ярив Левин объявит об этом во время парламентской сессии в понедельник.

В пятницу 12-й канал сообщил, что Дермер и Нетаниягу встретились накануне и что экс-посланник выразил твердое желание войти в новое правительство, но только в должности министра иностранных дел. В отчете без источников также говорится, что Нетаниягу выдвинул идею назначения двух министров иностранных дел, Дермера и высокопоставленного члена «Ликуда», но этот шаг был сочтен маловероятным.

В отчете говорится, что Нетаниягу считает Дермера очень тесно связанным с его правой идеологией и будущим членом «Ликуда».

Ранее сообщалось, что Нетаниягу обдумывает возможную ротацию в МИД между Дермером и сторонником партии «Ликуд», чтобы успокоить членов партии.

Согласно репортажу 12-го канала, около 10 высокопоставленных членов «Ликуда» в настоящее время соревнуются за то, чтобы возглавить шесть оставшихся министерств в следующей коалиции: министерство иностранных дел, министерство обороны, которое, как ожидается, перейдет к члену парламента от «Ликуда» Йоаву Галанту, Министерство юстиции, Министерство транспорта и разделенное Министерство образования.

В сообщении говорится, что Нетаниягу, вероятно, завершит назначения высокопоставленных членов своей партии на этой неделе.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что успешно сформировал свое следующее правительство, которое, как ожидается, станет самой правой администрацией в истории еврейского государства.

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Сделка между Ликудом и Яадут а-Тора: что получат ультраортодоксы. Проект соглашения затрагивает многие требования ультраортодоксальной партии в отношении религии, социального обеспечения и образования.

Стало известно еще одно условие религиозных сионистов: что пообещал Ликуд. В Рамках коалиционных соглашений правительство выделит солидный бюджет на ремонт и модернизацию дорог в Йоше .

Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества. Уходящий премьер-министр говорит, что слабый Нетаньяху и его «опасные, экстремистские» партнеры нанесут ущерб армии, экономике, связям с США и диаспорой

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу.