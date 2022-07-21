Смотрич назвал условие своего ухода из политики

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич и председатель партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир ведут переговоры об объединении в один список.

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал опрос, который показал, что его партия получила бы больше голосов, если бы ее возглавил Итамар Бен-Гвир.

В интервью Kan News Смотрич сказал: «Я готов отказаться от своей должности, если это приведет к формированию правой коалиции. Я даже готов вообще уйти из политической жизни, если это будет результатом».

Напомним, что Бен-Гвир и Смотрич вместе баллотировались от партии «Религиозный сионизм» на последних выборах и на этой неделе вели переговоры о том, чтобы снова объединить усилия, хотя разногласия между ними остаются.

Депутат от партии «Ликуд» Мири Регев призвала их объединить усилия перед выборами 1 ноября. «Мы сделаем все возможное, чтобы Итамар Бен Гвир и Смотрич разобрались между собой», — сказала Регев. Если они любят эту страну больше, чем эго, они смогут решить [свои] проблемы».

Как ранее писал Курсор, председатель Партии религиозного сионизма, депутат Кнессета Бецалель Смотрич резко отреагировал на попытку председателя оппозиции Биньямина Нетаниягу вмешаться в его переговоры с партией «Оцма Иегудит».

Кроме того, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.