Стало известно, где самые дорогие квартиры в Израиле

Новые квартиры привели к росту цен на рынке в целом, и Тель-Авив укрепил свои позиции в качестве столицы недвижимости Израиля, даже несмотря на то, что количество продаваемых там домов сокращается.

Большие квартиры в отдаленных районах Израиля и в ультраортодоксальных городах, а также небольшие квартиры в центре Израиля выделяются тем, что за последние два года они выросли больше всего.

Все это можно почерпнуть из опубликованных на этой неделе данных Центрального статистического бюро о продажах жилья во втором квартале 2022 года. Доступных данных об аренде меньше, но становится ясно, что арендная плата растет.

Последний виток роста цен на жилье начался два года назад, в конце первой волны Covid. За эти два года индекс цен на новое жилье вырос на 30%, а общий индекс цен на жилье вырос на 26%. Другими словами, цены на новые дома росли немного быстрее, чем на подержанные дома, хотя за последний год как новые, так и подержанные дома росли с одинаковой скоростью 18%, что говорит о том, что покупатели немного изменили свои предпочтения.

Данные Центрального статистического бюро включают средние цены на дома, приобретенные во втором квартале, в зависимости от размера и города, и из них можно увидеть несколько тенденций за последние два года.

Средняя цена дома, купленного во втором квартале 2022 года, составила 1,88 млн шекелей, что на 340 000 шекелей выше средней цены дома, купленного в первом квартале 2020 года, и почти на 200 000 шекелей выше средней цены дома. Куплен во втором квартале 2021 года.

С точки зрения размера квартиры места, где цены выросли больше всего за последние годы, — ультраортодоксальные города Бней-Брак и Бейт-Шемеш, а также города на периферии Гуш-Дана, включая Беэр-Шеву, Нетанию, Реховот, Кфар. Саба и Ашдод. В ближайших к Тель-Авиву городах — Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Бат-Ям и сам Тель-Авив — цены на квартиры меньшего размера выросли больше всего. В остальных населенных пунктах, включая Хайфу, Иерусалим и Ашкелон, больше всего выросли цены на квартиры средней площади (3-4 комнаты).

Квартиры, где цены выросли больше всего в Израиле: шестикомнатные квартиры в Бейт-Шемеш, которые выросли на 66% до 3 млн шекелей; 1-2-комнатные квартиры в Рамат-Гане, которые подорожали на 45% до 1,76 млн шекелей; 1-3-комнатные квартиры в Тель-Авиве подорожали на 43% до 3,07 млн ​​шекелей и 3,47 млн ​​шекелей соответственно; и пятикомнатные квартиры в Кфар-Сабе, стоимость которых за последние два года выросла на 44% до 3,8 млн шекелей.

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