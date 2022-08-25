Страшная находка в Реховоте: полиция расследует подозрение на убийство

Тело женщины, предположительно убитой на окраине Реховота, обнаружено утром в четверг. Полиция начала расследование происшествия.

В четверг утром на окраине Реховота обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Вызванный на место экипаж МАДА констатировал смерть пострадавшей. Тело до сих пор не опознано.

Причина гибели еще не ясна, для расследования полиция создала особую следственную группу.

Делу присвоен повышенный приоритет.

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