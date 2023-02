Три израильских отеля попали в престижный рейтинг Forbes

Путеводитель Forbes Travel Guide, известный своей независимой системой оценки отелей класса люкс, ресторанов и спа во всем мире, представил обновленный рейтинг, в который включил сразу три израильских отеля.

Об этом сообщает издание Travel.walla.

Речь идет о The Ritz-Carlton Herzliya, The Setai Tel Aviv и The Norman Tel Aviv, которых рецензенты рекомендуют из-за хорошего расположения, сервиса, обилия различных процедур, вкусного меню и прочего.

Отмечается, что для формирования своего рейтинга эксперты на протяжение года тайно посещают отели и круизные лайнеры, обедают в ресторанах и пользуются спа-услугами, изображая из себя обычных посетителей. В ходе таких проверок оценивается соответствие строгим стандартам, число которых доходит до 900.

В рейтинг 2023 года попали 48 пятизвездочных отелей, 64 четырехзвездочных отеля и 45 рекомендуемых отелей. Также в нем впервые был упомянут целый ряд стран, включая Швецию, Норвегию, Данию, Тунис и Кипр.

