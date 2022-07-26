Министра культуры Бахрейна уволили после отказа пожать руку послу Израиля

Бахрейн нормализовал отношения с Израилем в 2020 году в рамках Соглашений Авраама при посредничестве Соединенных Штатов.

Глава Управления культуры и древностей Бахрейна была уволена после того, как отказалась пожать руку послу Израиля. Инцидент произошел в июне в доме посланника США Стивена Банди.

Так, Шейха Май бинт Мухаммед Аль Халифа ранее не поддерживала решение нормализовать отношения с Израилем.

16 июня несколько послов и официальных лиц собрались в доме Стивена Банди на траурный прием по случаю смерти его отца. И вот во время мероприятия Май бинт Мухаммед Аль Халифу представили послу Израиля, однако не захотела жать ему руку. Затем женщина покинула дом посланника Штатов, попросив СМИ не публиковать ее фотографии.

Напомним, что Бахрейн и ОАЭ нормализовали отношения с Израилем еще в 2020-м году.

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