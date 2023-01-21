В Гуш-Эционе задержаны подозреваемые в терроризме

В ходе обыска была обнаружена выброшенная из автомобиля сумка с пистолетом и тремя патронами М16.

В субботу, 21 января, недалеко от поста Армии обороны Израиля, произошла стрельба.

Об этом сообщает портал Maariv.

Издание уточняет, что инцидент случился в районе размещения АОИ в Гуш-Эционе.

«Силы ЦАХАЛа начали поиск подозреваемых. Они обнаружили подозрительный автомобиль. Пассажир выбросил сумку из окна. Силовики открыли огонь в воздух, чтобы арестовать его. В ходе обыска была обнаружена выброшенная из автомобиля сумка с пистолетом и тремя патронами М16. Двое подозреваемых переданы для дальнейшего расследования силовикам», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, террорист из Палестинской автономии погиб в субботу, 21 января, после нападения на еврейского фермера в его усадьбе в Сде-Эфраиме к северо-западу от Рамаллы.

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Наш сайт писал, что ШАБАК арестовал итальянца за перевод денег палестинским террористам. В Министерстве иностранных дел Италии комментировать инцидент отказались.

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