Яир Нетаниягу: Система правосудия Израиля способна уничтожать жизни

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, опубликовал в своем аккаунте в Facebook сообщение о предлагаемых реформах судебной системы, о которых в среду объявил министр юстиции Ярив Левин.

Об этом сообщает INN.

«Система правосудия и Государственная прокуратура в силах разрушить жизнь всех граждан страны. Это сила, которой нет у правительства и Кнессета», — заявил он.

«Они могут опустошить банковские счета любого гражданина, они могут арестовать и унизить любого гражданина, они могут разлучить любого гражданина со своими детьми и лишить свободы любого гражданина», — продолжил он.

«На практике пытать и вымогать могут любого гражданина (как это было разоблачено в суде по делу 2000 года)», — добавил он, имея в виду одно из дел против его отца.

«Отдельные граждане не имеют защиты от этой огромной власти и несправедливости, которую она практикует. В этой системе нет сдержек и противовесов, которые могут разрушить жизни граждан. Правительство жестко ограничено тем простым фактом, что выборы проводятся каждые несколько лет. Люди могут сменить Кнессет и правительство и отправить их домой, если они недовольны своей работой», — сказал он.

Наканунеминистр юстиции Ярив Левин официально объявил о предлагаемых им реформах судебной системы, в том числе об отмене статьи, которая позволит Кнессету повторно проголосовать за закон, отклоненный Верховным судом, и принять его в качестве закона большинством в 61 депутат.

Министр Левин назвал свои реформы «сбалансированными» и заявил, что нынешняя система дает невыборным должностным лицам, таким как судьи и юрисконсульты, слишком много власти.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что Нетаниягу не имеет права демонтировать правовую систему в Израиле. Бени Ганц заявил, что он не может быть «частью экстремистского правительства, которое нанесет вред системе правосудия».

Лапид предупреждает о разрушении «конституционной структуры» Израиля. Оппозиция обещает бороться с законодательными предложениями правительства, которые резко ограничивают полномочия судей.

Курсор писал, что Ярив Левин представил реформу судебной системы. Новый министр юстиции подготовил реформу, которая призвана уменьшить независимость судебной ветви власти от политической.

Как сообщал Курсор, бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Наша редакция также писала, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.