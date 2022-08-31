Мужчина из Иерусалима пытался прорваться в Кнессет: подробности

У здания Кнессета произошла драка, которую с охранниками затеял молодой человек из Иерусалима, пытавшийся проникнуть внутрь через служебный вход.

Сегодня, 31 августа, стало известно о потасовке возле здания Кнессета. Молодой человек из Иерусалима хотел попасть внутрь парламента, а когда его начали останавливать охранники, устроил с ними драку.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Мужчина набросился на охрану с кулаками и одному из работников сферы безопасности вцепился зубами в руку. Но дебошира удалось схватить и передать сотрудникам полиции, приехавшим на вызов. На допросе 24-летний молодой человек рассказал, что хотел попасть в Кнессет, чтобы «сфотографировать кандидата в премьер-министры», а потом он начал драку с охранниками, потому что они его «взбесили». Но задержанный отрицает то, что покусал одного из них.

По предварительной информации, у мужчины есть психиатрические проблемы со здоровьем. Его содержание под стражей было продлено на сутки.

«Курсор» писал ранее, что хасиды устроили драку в Иерусалиме. Полиция пыталась навести порядок, однако насилие обернули против правоохранителей. Так, пострадал один полицейский, в которого бросили камень.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на рынке Махане-Иегуда произошел инцидент с участием сотрудника американской Секретной службы, прибывшего в Израиль в преддверии визита президента США Джо Байдена. Но охранник был сослан обратно из-за драки с женщиной.