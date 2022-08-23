Астрологи рассказали, когда может завершиться война в Украине

Эксперты дали прогноз касательно того, как будут развиваться события.

В настоящее время многие эксперты со всего мира пытаются спрогнозировать, когда может полностью завершится война в Украине, развязанная россией*. К этим прогнозам присоединяются и астрологи. Некоторые специалисты ранее заявляли, что боевые действия могут прекратиться весной или летом, но сейчас они изменили свои прогнозы.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Романа Шептицкого, напряженная ситуация в Украине может сохраниться в течение от трех до восьми лет, но активные бои будут не постоянно.

Он считает, что Украине очень необходима мировая помощь, особенно ленд-лиз. Если Украина получит все нужное оружие, то сможет закрыт небо и минимизировать угрозы от ракетных ударов россиян. Он добавил, что уверен в том, что Украина победит, потому что «это уже утверждено высшими силами».

Людмила Хомутовская дала прогноз касательно оккупированного Крыма. Он считает, что в скором времени начнется кампания по возвращению полуострова под контроль Киева. По ее словам, Украина уничтожит Крымский мост.

Экстрасенс Макс Гордеев считает, что первым городом, который украинские военные освободят из-под российской оккупации, станет Херсон. По его словам, Украина уже фактически победила, но нужно освободить захваченные россиянами территории.

«Некоторые города освободят – да. Некоторые – нет. Вы должны понимать, что вообще энергия войны она уже закончилась, как таковая для некоторых городов. Сейчас чувствую, что мы выигрываем полностью», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что в Сети показали, как Киевская область возрождается после зверств оккупантов.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и рф, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Курсор сообщал, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии «сюрприз».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!