Китай отказался инвестировать в проекты с россией — СМИ

Китай в первом полугодии этого года сократил до нуля инвестиции в совместный с россией* инфраструктурный проект «Один пояс, один путь».

Китай и россия* до начала войны в Украине подписали ряд документов, предусматривающих развитие двусторонних отношений в разных сферах. Кроме этого, страны совместно реализовывали инициативу «Один пояс, один путь» (BRI).

Об этом сообщает Telegraph.

По последним данным, с начала этого года россия не получила миллиарды долларов в виде инвестиций от Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь». Китай существенно урезал свои расходы в первой половине 2022 года.

Основная цель инвестиционного проекта «Один пояс, один путь» (BRI) Китая — расширение влияние страны в Азии, Африке, Южной Америке и некоторых регионах Восточной Европы. Китайские власти вложили в этот проект почти триллион долларов. Эти средства направлялись на реализацию различных проектов в стратегически важных регионах. Благодаря этому проекту Китай намеревался расширить свое влияние.

Но потом, примерно с 2017 года, Китай постепенно начал сокращать инвестиции в эту инициативу. Затем из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, еще больше сократились инвестиции в этот проект.

Согласно исследованию Green Finance & Development, в 2022 году власти Китая продолжили тенденцию по урезанию инвестиций в BRI. В частности, если первой половине 2021 года китайские власти выделил 29,4 млрд долларов в различные проекты, то в текущем году было выделено только 28,4 млрд долларов за аналогичный период.

В Green Finance & Development заявили, что инвестиции прекращены в проекты, которые должны были реализовываться в россии, Шри-Ланке и Египте. В Китае говорят, что на данный момент власти уделяют приоритетное внимание борьбе с финансовым кризисом внутри страны.

Однако, некоторые эксперты считают, что Китай мог свернуть финансирование проектов в россии из-за того, что опасается попасть под санкции, которые были введены против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме этого, наблюдается спад в эксперте товаров и продукции из Китая в россиию.

Ранее КУрсор писал, что МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы. По словам экономистов, даже такие неоптимистичные прогнозы могут ухудшиться из-зя ряда рисков.

СМИ: Китай продает россии электронику, которая помогает вести войну против Украины. Тем временем, власти Китая утверждают, что не продают оружие россиянам, а общий экспорт между странами значительно сократился из-за угрозы санкций со стороны США.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Евросоюзе договорились о сокращении потребления российского газа.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!