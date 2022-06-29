Россия усилит ракетные удары по Украине — Минобороны Британии

В Британии считают, что россия* будет продолжать ракетные атаки по территории Украины, пытаясь помешать пополнению запасов ВСУ.

В британском ведомстве заявили, что, вероятно, россия* продолжит ракетные удары по Украине, чтобы помешать планам Киева по доставке необходимых запасов для украинских военных. При этом нехватка более современного высокоточного ударного оружия в РФ и недостаточный профессионализм наводчиков ударов могут привести к новым жертвам среди гражданского населения.

Об этом говорится в заявлении британского Министерства обороны.

Кроме этого, возможны новые жертвы среди мирного населения Украины, потому что у россии наблюдается дефицит высокоточного ударного оружия, поэтому используются другие ракеты, которые могут отклоняться от заданного курса, а также непрофессионализм наводчиков.

Также в разведке Британии признали, что россияне продвигаются и продолжают попытки по оцеплению Лисичанска. С 25 июня россиянам удалось продвинуться еще на 2 км возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Российские наводчики ударов, вероятно, согласны на высокий уровень побочного ущерба, чувствуя военную необходимость удара по цели», — заявили в британской разведке.

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