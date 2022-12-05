Трамп «вышел из-под контроля» — политики США

Демократы и республиканцы критикуют бывшего президента Дональда Трампа после того, как он удвоил ложные заявления о фальсификации выборов.

Предложение Дональда Трампа о том, что США игнорируют правила и положения, в том числе «те, которые содержатся в Конституции», в эти выходные вызвало резкие упреки со стороны политиков обеих партий, а один из ведущих демократов назвал это «опасностью для нашей демократии».

Предложением от Трампа прозвучало в его последнем посте в социальных сетях, в котором он разоблачал безосновательные теории заговора о выборах 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену.

Учитывая то, что он назвал «массовым и широко распространенным мошенничеством и обманом» с участием технологических компаний и Демократической партии.

«Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить действие всех правил, положений и статей, даже тех, которые содержатся в Конституции», — сказал он на своей платформе Truth Social.

СМИ сообщают, что предложение Трампа игнорировать конституционные стандарты, составляющие основу американской политической системы, было ошеломляющим.

«Атака на Конституцию и все, что она означает, является анафемой для души нашей нации и должна быть повсеместно осуждена», — говорится в заявлении Белого дома, где добавляется: «Вы не можете любить Америку только тогда, когда побеждаете».

«Он призывает положить конец конституционной демократии в Америке. Он вышел из-под контроля и представляет опасность для нашей демократии», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Новый лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал заявление Трампа странным и экстремальным и сказал, что республиканцам придется сделать выбор, продолжать ли поддерживать антидемократические взгляды Трампа.

«Республиканцы должны будут решить свои проблемы с бывшим президентом и решить, собираются ли они порвать с ним и вернуться к некоторому подобию разумности или продолжать опираться на экстремизм, не только Трампа, но и трампизм», — сказал Джеффрис.

Конгрессмен Тед Лью, демократ от Калифорнии, назвал предложение Трампа «антиамериканским и фашистским». Представитель Дон Бейер, демократ из Вирджинии, заявил, что Трамп «открыто объявил себя врагом Конституции, и республиканцы должны отвергнуть его».

Адам Кинзингер из Иллинойса, один из немногих республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампу за подстрекательство к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года, заявил, что теперь «ни один консерватор не может законно поддержать его. Это безумие».

Представитель штата Огайо Майк Тернер, главный республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, сказал, что он «категорически» не согласен и «абсолютно» осуждает эти замечания, заявив, что они должны стать фактором, когда республиканцы решат, кто должен возглавить их партию в 2024 году.

«Есть политический процесс, который должен идти вперед, прежде чем кто-либо станет лидером или даже кандидатом от партии. Я считаю, что люди обязательно примут во внимание подобное заявление, оценивая кандидата», — сказал он.

Избранный представитель Майк Лоулер, республиканец из Нью-Йорка, также возражал против замечаний, заявив, что пришло время перестать сосредотачиваться на «недовольствах предыдущих выборов».

«Конституция создана не просто так, чтобы защитить права каждого американца. Я думаю, что бывшему президенту было бы разумно сосредоточиться на будущем, если он собирается снова баллотироваться в президенты», — сказал он.

Джон Болтон, который был советником Трампа по национальной безопасности до того, как они поссорились, сказал, что «все настоящие консерваторы должны выступить против его президентской кампании 2024 года».

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