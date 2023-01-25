ЦРУ спасало агентов Моссада за границей — Помпео

Бывший директор ЦРУ и госсекретарь США Майк Помпео в своей новой книге «Никогда не уступай ни дюйма» рассказывает, что во время его правления ЦРУ спасало агентов Моссада от неминуемой опасности по личной просьбе тогдашнего директора Моссада Йосси Коэна.

Источники в израильской разведке неоднократно отрицали ​​The Jerusalem Post, что рассматриваемая операция была ограблением века в феврале 2018 года — захват секретного ядерного архива Ирана из-под его носа недалеко от центра Тегерана — хотя Помпео в своей книге конкретно говорит, что операция была «одной из самых значительных тайных операций, когда-либо проводившихся». Эти источники также не уточнили, какая еще операция могла достичь уровня важности, описанного Помпео, но были непреклонны в том, что американцы не участвовали в операции по архивированию Тегерана в 2018 году.

Описывая одно из нескольких взаимодействий с тогдашним директором «Моссад» Йосси Коэном, но не называя точную дату, Помпео вспоминает, как услышал от помощника: «Господин директор, директор [Моссад] [Йосси] Коэн должен немедленно поговорить с вами».

«Звонок от Йосси Коэна, главы «Моссада», поступил вскоре после того, как я вышел из самолета в европейской столице. Я развернулся и вернулся на борт, где у нас было оборудование связи, подходящее для секретного разговора с лидером израильского спецслужбы», — пишет Помпео.

Затем Помпео говорит: «Голос на другом конце был спокойным, но серьезным: «Майк, у нас только что была команда, которая выполнила очень важную миссию, и теперь у меня возникли проблемы с извлечением некоторых из них. Поможешь?».

«Всякий раз, когда Йосси звонил, я отвечал. Он делал то же самое для меня… Я был там, чтобы помочь нашим друзьям, не задавая вопросов, независимо от рисков. Мои люди начали действовать по всему миру. Мы связались с его командой, и в течение 24 часов мы направили их в безопасные места. В течение следующих двух дней они вернулись в свои родные страны, и мир так и не узнал, что одна из самых значительных тайных операций, когда-либо проводившихся, была завершена», — рассказывает Помпео.

Хотя Помпео не называет операцию или период времени, его описание «одной из самых значительных тайных операций, когда-либо проводившихся», похоже, совпадает с операцией по иранским ядерным архивам 2018 года.

Более того, Коэн ранее заявлял, что, хотя все десятки причастных к этому агентов «Моссад» в конечном итоге благополучно сбежали, были ситуации, когда их жизнь была в опасности и когда иранские силы безопасности не отставали от погони за ними.

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