Турция временно закрыла два международных аэропорта

11:24, Сегодня
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Фото: canva.com

После утреннего мощного землетрясения власти Турции решили временно приостановить работу некоторых международных аэропортов.

Турецкие СМИ сообщают, что на юге Турции два международных аэропорта временно закрыты. Воздушные гавани не осуществляют отправление и прием рейсов после мощного землетрясения, произошедшего рано утром 6 февраля.

Стало известно, что аэропорт Хатай в городе Антакья закрыли из-за сильных повреждений единственной взлетной полосы. Кроме этого, аэропорту Газиантеп также временно не выполняет полеты гражданской авиации.

Также в Телеграм-канале голос Израиля сообщается, что отменены рейсы Израиль-Турция в оба направления.

В результате мощного землетрясения в Турции и Сирии произошло обрушение многих здание. По последним данным, погибли 600 человек, тысячи человек получили различные травмы. Информация о погибших и раненых будет обновляться, еще множество людей находятся под завалами. Продолжаются поисково-спасательные операции.

Кроме этого, землетрясение ощущалось и в Израиле. Были зафиксированы толчки 4,7 баллов. Жители севера Израиля сообщали о страшных ощущениях и о том, как все двигалось под ногами. Жители центра сообщали о значительных толчках, которые они ощутили.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

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Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Также израильтянам напомнили, как действовать в случае землетрясения. Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются подземные толчки.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява.  Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.

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