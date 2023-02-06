Турция временно закрыла два международных аэропорта

Турецкие СМИ сообщают, что на юге Турции два международных аэропорта временно закрыты. Воздушные гавани не осуществляют отправление и прием рейсов после мощного землетрясения, произошедшего рано утром 6 февраля.

Стало известно, что аэропорт Хатай в городе Антакья закрыли из-за сильных повреждений единственной взлетной полосы. Кроме этого, аэропорту Газиантеп также временно не выполняет полеты гражданской авиации.

Также в Телеграм-канале голос Израиля сообщается, что отменены рейсы Израиль-Турция в оба направления.

В результате мощного землетрясения в Турции и Сирии произошло обрушение многих здание. По последним данным, погибли 600 человек, тысячи человек получили различные травмы. Информация о погибших и раненых будет обновляться, еще множество людей находятся под завалами. Продолжаются поисково-спасательные операции.

Кроме этого, землетрясение ощущалось и в Израиле. Были зафиксированы толчки 4,7 баллов. Жители севера Израиля сообщали о страшных ощущениях и о том, как все двигалось под ногами. Жители центра сообщали о значительных толчках, которые они ощутили.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

Землетрясение в Турции: 500 человек погибли, ранены тысячи. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Также израильтянам напомнили, как действовать в случае землетрясения. Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются подземные толчки.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.