У Америки есть средства для физического устранения путина — экс-дипломат Украины

Бывший постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Соединенные Штаты имеют возможности и средства, благодаря которым могут ликвидировать президента рф владимира путина*.

По словам постоянного представител- Украины в ООН в 2015 – 2019 годах, посла Украины в США в 2020 — 2021 годах Владимира Ельченко, такой вариант возможен, если россия решится применить тактическое ядерное оружие на терриитории Украины.

Об этом дипломат заявил в эфире программы «Вердикт» с Сергеем Руденко на телеканале «Эспрессо».

По словам дипломата, США уже разъяснили это путину «очень просто и наглядно». Он считает, что США объяснили кремлю, что произойдет с россией, если она будте применено тактическое ядерное оружие.

«Во-первых, будет физическое уничтожение путина, на это есть инструменты и возможности у тех же США. Во-вторых, мгновенное, в течение 20-30 минут, уничтожение черноморского флота рф. Всех военных группировок, находящихся у границ Украины. И следующим шагом будут удары по всем военным базам и стратегическим объектам на территории рф, включая москву и кремль», — сказал он.

Ельченко добавил, что в этом случает будет применяться только конвенционное оружие.

«Речь идет не о ядерном оружии, а о конвенционном. Потому что, в отличие от российских крылатых ракет «кинжал», которые на нас падают, американские крылатые ракеты «Томагавк» и другое оружие более точные. Они попадают в цель с точностью до 15-20 см. Все это было изложено российской стороне. После этого все разговоры о ядерном оружии со стороны руководства россии прекратились», — отметил дипломат.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, пойдет ли путин на конфликт с НАТО. кремль по-прежнему считает передачу США зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине как эскалацию американо-российских отношений.

Курсор писал, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

Кроме этого, генерал США заявил, что путин думал, что быстро победит Украину. По его словам, путин рассчитывал на короткую войну.

Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Также Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Кроме этого путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!