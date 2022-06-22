Ученые заявили, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона

Говард Картер, британский археолог, обнаружил гробницу египетского фараона 4 ноября 1922 года, а в феврале следующего года вместе с британским египтологом Джорджем Карнарвоном вошел в погребальную камеру Тутанхамона.

Исследователи-египтологи развенчали миф о тайне проклятия фараона Тутанхамона. Специалисты заявили, что слух о проклятии был придумал египтологом и журналистом Daily Mail Артуром Вейгаллом, который был обижен из-за того, что эксклюзивная история об обнаружении гробницы Тутанхамона была опубликована в Times.

Об этом сообщает издание Telegraph.

В течение шести недель после открытия гробницы фараона Карнарвон скончался, после чего произошла целая серия загадочных смертей людей, которые либо работали на раскопках, либо посещали гробницу Тутанхамона.

Многие газеты выходили с заголовками, в которых говорилось, что причиной всех этих смертей стало древнее проклятие.

В новом документальном фильме Channel 4 говорится, что слухи о проклятии были распространены Артуром Вейгаллом. В день открытия гробницы Вейгалл услышал шутки Карнарвона, который собирался войти в погребальную камеру, о том, что он умрет в течение шести недель, если будет проявлять такое неуважение к фараону.

Вскоре Карнарвон умер из-за пневмонии и заражения крови, вызванных укусом комара. После его смерти умерли те, кто был причастен к раскопкам гробницы.

По словам ученых, многие люди, посетившие гробницу или помогавшие ее обнаружить, прожили долгую и здоровую жизнь.

Ученые отметили, что некоторые из смертей могли быть спровоцированы бактериями, которые были в гробнице. Особенно опасны были эти бактерии для людей, страдавших хроническими заболеваниями легких.

Ранее Курсор писал, что в одной из гробниц Египта археологи обнаружили дверь в «потусторонний мир». По словам археологов, владельцем гробницы был некий «королевский знакомый». Это специальный титул, которым наделялся близкий к правителю человек.

Ранее наш сайт писал, что исследователи определили место возникновения чумы.

Также Курсор сообщал, что археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Швеции верфь норманнов.

Еще напомним, что на севере Израиля обнаружена ужасающая археологическая находка.

Ученые обнаружили свидетельства ранних мусульманских захоронений в Сирии.