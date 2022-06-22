Ученые заявили, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона

Исследователи-египтологи развенчали миф о тайне проклятия фараона Тутанхамона. Специалисты заявили, что слух о проклятии был придумал египтологом и журналистом Daily Mail Артуром Вейгаллом, который был обижен из-за того, что эксклюзивная история об обнаружении гробницы Тутанхамона была опубликована в Times.
Об этом сообщает издание Telegraph.
В течение шести недель после открытия гробницы фараона Карнарвон скончался, после чего произошла целая серия загадочных смертей людей, которые либо работали на раскопках, либо посещали гробницу Тутанхамона.
Многие газеты выходили с заголовками, в которых говорилось, что причиной всех этих смертей стало древнее проклятие.
В новом документальном фильме Channel 4 говорится, что слухи о проклятии были распространены Артуром Вейгаллом. В день открытия гробницы Вейгалл услышал шутки Карнарвона, который собирался войти в погребальную камеру, о том, что он умрет в течение шести недель, если будет проявлять такое неуважение к фараону.
Вскоре Карнарвон умер из-за пневмонии и заражения крови, вызванных укусом комара. После его смерти умерли те, кто был причастен к раскопкам гробницы.
По словам ученых, многие люди, посетившие гробницу или помогавшие ее обнаружить, прожили долгую и здоровую жизнь.
Ученые отметили, что некоторые из смертей могли быть спровоцированы бактериями, которые были в гробнице. Особенно опасны были эти бактерии для людей, страдавших хроническими заболеваниями легких.
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