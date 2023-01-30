Уникальная находка в Египте: Папирус с отрывками из «Книги мертвых»

Впервые за 100 лет в Саккаре был обнаружен полный папирус «Книги мертвых».

Археологи в Египте обнаружили папирус длиной 16 метров, содержащий отрывки из Книги Мертвых. Документ, которому более 2 000 лет, был найден в гробнице, расположенной недалеко от ступенчатой ​​пирамиды Джосера в Саккаре.

Согласно заявлению, работы по консервации уже завершены, и папирус переводится на арабский язык. Есть много текстов из «Книги Мертвых», и анализ новой находки может пролить свет на древнеегипетские погребальные традиции.

«Это первый полный папирус, обнаруженный в Саккаре за более чем 100 лет», — заявил Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей.

Ступенчатая пирамида Джосера была построена во время правления фараона Джосера (правил примерно с 2630 г. до н.э. по 2611 г. до н.э.) и была первой пирамидой, построенной египтянами. Территория вокруг ступенчатой ​​пирамиды на протяжении тысячелетий использовалась для захоронений. Саркофа, в котором хранился найденный папирус, относится к позднему периоду (примерно с 712 г. до н.э. по 332 г. до н.э.).

По словам бывший министр древностей Египта Захи Хавасса, информация о том, кому принадлежал папирус, и его точная дата создания будут объявлены в ближайшее время.

Книга Мертвых — это современное название, данное серии текстов, которые, как полагали египтяне, помогут мертвым ориентироваться в подземном мире, помимо прочего. Они широко использовались во времена Нового царства (примерно с 1550 г. до н.э. по 1070 г. до н.э.).

«Есть много рукописей, которые были бы похожи по длине, но папирусные рукописи древнеегипетских религиозных текстов могут довольно сильно различаться по длине», — говорит Фой Скальф, глава исследовательского архива Чикагского университета. Скальф, который не участвовал в последнем открытии, но имеет докторскую степень по египтологии, отметил, что существуют свитки Книги Мертвых, длина которых превышает 30 м.

Похоже, это второй папирус с текстами из Книги Мертвых, найденный в Саккаре за последний год. В 2022 году фрагмент папируса длиной 4 м, содержащий тексты из Книги мертвых, был найден в Саккаре в погребальной шахте возле пирамиды фараона Тети (правил примерно с 2323 г. до н.э. по 2291 г. до н.э.). На нем было написано имя его владельца, человека по имени Пвкхаеф.

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