Либерман заявил, что отверг предложение Ликуда о присоединении к коалиции

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман отказывается рассматривать возможность партнерства с ультраортодоксальными партиями и прогнозирует, что США окажут «физическое давление» на новую коалицию.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил сегодня, что он отверг предложение «Ликуда» присоединиться к предполагаемой правой коалиции, созданной Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Уходящий министр сказал, что депутат «Ликуда» подошел к нему после голосования 1 ноября и спросил, не присоединится ли он к правительству, возглавляемому победившей партией Нетаниягу. Либерман сказал, что ответил, что у него «нет проблем» с присоединением к правительству «Ликуда», но только после того, как Нетаниягу уйдет в отставку.

Но Нетаниягу — не единственное препятствие для его прихода в ожидаемое правительство. Что касается правительства с ультраортодоксальными партиями ШАС и «Яадут а-Тора», Либерман сказал, что «не о чем говорить».

Начав свою карьеру в качестве союзника Нетаниягу, Либерман, председатель партии «Исраэль Бейтейну», в последние годы прямо отказывается присоединиться к правительству, возглавляемому лидером «Ликуда», и к ультраортодоксальным партиям. Союзники Нетаниягу обвинили Либермана в антисемитизме за политику и высказывания, которые считаются вредными для ультраортодоксального сообщества.

Окончательные результаты выборов 1 ноября дали партиям, лояльным Нетаниягу, 64 места в Кнессете против 51 места у нынешней коалиции.

«Ликуд» Нетаниягу станет крупнейшей партией в Кнессете, но главным успехом выборов стал подъем союзной Нетаниягу фракции Религиозного сионизма, в которую входит партия «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира, а также партия Ноам.

По словам Либермана, Нетаниягу хочет ввести в правительство сдерживающую силу, поскольку понимает, что в коалиции с крайне правыми ему придется столкнуться с трудностями. В частности, министр финансов спрогнозировал, что администрация президента США Джо Байдена окажет «значительное физическое давление» на правительство.

Партия «Национальное единство» под руководством Бени Ганца, Гидеона Саара и Гади Айзенкота также исключила вступление в коалицию с Нетаниягу и партией Религиозный сионизм.

Сообщается, что Либерман также встречался с высокопоставленными чиновниками Минфина после выборов, сказав им, чтобы они были готовы повернуть свои часы «на 2000 лет назад, потому что это то, что эта коалиция сделает с вами», предполагая, что правое религиозное правительство наложит архаичная политика Минфина.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.

Кроме этого, Госсекретарь США прокомментировал результаты выборов.

Ранее журналисты рассказали, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.

Курсор сообщал о том, что в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.