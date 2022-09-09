СМИ: Ликуд возлагает большие надежды на выборы

Главная цель — получить 61 место и сформировать правое правительство — кажется вполне достижимой, и руководители «Ликуда» считают, что при правильных и точных действиях они добьются успеха, сообщает Israel Hayom.

Стратегия фракции состоит из трех частей: мотивация избирателей прибыть к кабинкам для голосования в день выборов, привлечение избирателей из «умеренного» религиозного сионистского сектора и снижение числа голосов среди арабского населения.

В последние несколько дней «Ликуд» завершил картографирование электорального потенциала по стране, проанализировав не только города и районы, но и конкретные избирательные участки. Они сосредоточатся на районах, где «Ликуд» получил большинство голосов, но где явка избирателей была низкой. К ним относятся «золотые избирательные участки», на которых явка избирателей в 3-м и 4-м турах выборов в 2020 году снизилась.

Партия также решила уменьшить участие лидера Биньямина Нетаниягу в крупных мероприятиях, исходя из предположения, что присутствующие достаточно активны, чтобы в любом случае проголосовать в день выборов, и вместо этого сосредоточить внимание на избирателях «золотого избирательного участка».

Вместо этого Нетаниягу будет «неожиданно появляться» в местах, которые будут определены представителями «Ликуда» в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы создать шумиху, селфи, выступления и привлечь избирателей.

Эта идея пришла в голову участникам кампании после недавнего визита Нетаниягу в Бат-Ям, где он нанес импровизированный визит к другу, и сразу же его визит был опубликован в соседней группе Whatsapp, и жители вышли, чтобы поприветствовать его, и собрание продолжалось долго. после того, как он ушел.

В «Ликуде» поняли, что это их выигрышная карта: вместо мероприятий с сотнями участников Нетаньяху сделает три внезапных визита по полчаса каждый и подбодрит самодовольных избирателей.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, кого израильтяне считают наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра. Израиль готовится к предстоящим выборам, но пока что ни один из блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Курсор писал о новом опросе: какие шансы у Нетаниягу сформировать большинство. По результатам недавнего опроса, партия Лапида получает больше на один мандат и достигает 25 мест, усилившись за счет потерь «Лагеря государственников».

Либерман критикует партию харедим: Они хотят субсидий за счет среднего класса. Министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».

Кроме этого, опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Либерман: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля».

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах.